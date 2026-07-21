Perú

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar del 29 de julio por Fiestas Patrias

Los últimos ensayos del Ejército se realizaron en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde se reforzaron aspectos como la uniformidad, la coordinación y la marcialidad de los efectivos que participarán en la Gran Parada Militar

Guardar
Google icon
La Crl. EP Gladys Lizardo Arbildo, oficial de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, explicó los detalles de la preparación y los ensayos finales que realizan los integrantes de la institución antes de su participación en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026.

Detrás del paso firme y la precisión que miles de peruanos observarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar existe una etapa de preparación y disciplina. A pocos días del evento por Fiestas Patrias 2026, el Ejército del Perú realizó sus últimos ensayos antes de su participación este 29 de julio, fecha en la que las Fuerzas Armadas volverán a ser protagonistas de una de las ceremonias más tradicionales del país.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Infobae Perú estuvo presente durante las prácticas finales realizadas en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde los integrantes de la institución afinan aspectos como la coordinación, el desplazamiento y la presentación que mostrarán durante el tradicional desfile en Lima.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel del Ejército Peruano Gladys Lizardo Arbildo, integrante de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, señaló que aproximadamente 1.200 hombres y mujeres participarán en representación de la institución durante la Gran Parada Militar. Asimismo, indicó que algunos detalles de la organización aún se encuentran en proceso de definición.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Ejército prepara a cerca de 1.200 efectivos para la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026

El Ejército Peruano continúa con la preparación de los efectivos que formarán parte del desfile militar del próximo 29 de julio. La participación contempla a aproximadamente 1.200 integrantes, entre hombres y mujeres, quienes representarán a la institución durante esta ceremonia oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel EP Gladys Lizardo Arbildo explicó que actualmente se vienen realizando los ensayos correspondientes para garantizar que los participantes lleguen preparados al día del evento. Según detalló, aspectos como la cantidad de agrupamientos y el orden de participación todavía están siendo evaluados por la institución.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

“Estamos avanzando con los ensayos para el día de la Gran Parada poder dar una gran demostración de patriotismo y compromiso que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas”, señaló la oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

De esta manera, la institución busca que la presentación de sus integrantes refleje disciplina, organización y el trabajo desarrollado durante las semanas previas a la ceremonia.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Así se preparan los efectivos del Ejército para la Gran Parada Militar

Antes de llegar a los ensayos conjuntos, cada unidad militar inicia su preparación en sus propios ambientes y lugares de acantonamiento. Esta etapa permite que los integrantes desarrollen la preparación física necesaria debido a la exigencia que representa participar en el desfile.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel EP Gladys Lizardo Arbildo explicó que, posteriormente, cuando se define la cantidad de efectivos, los equipos y el material que será utilizado, se realizan los ensayos generales con una anticipación aproximada de dos a tres semanas.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Durante estas prácticas, uno de los principales objetivos es que los integrantes mantengan una presentación uniforme y coordinada frente a la población. La oficial destacó que aspectos como la uniformidad, la gallardía y la marcialidad son elementos fundamentales que se evalúan durante la preparación.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

“Los aspectos que más cuidamos es la marcialidad y la gallardía al momento de desfilar por la tribuna y por toda la avenida de la peruanidad”, afirmó la representante del Ejército.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Black Panther y White Tiger generan expectativa antes de la Gran Parada Militar

Además de la participación del personal militar, la Gran Parada Militar suele generar expectativa por la presencia de vehículos, equipos y unidades representativas del Ejército Peruano durante el recorrido oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar
Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Para la edición de Fiestas Patrias 2026, existe interés por conocer si los tanques Black Panther y los vehículos blindados White Tiger formarán parte del despliegue previsto para la ceremonia del 29 de julio.

Tanque militar K2 Black Panther de camuflaje verde, marrón y negro con cañón largo, torreta, ametralladora y orugas, sobre un fondo de humo o polvo
Un tanque de combate surcoreano K2 Black Panther avanza en un entorno empolvado, exhibiendo su blindaje compuesto y armamento principal.

Sobre estos elementos, la coronel Lizardo señaló que los detalles de su participación aún se encuentran en proceso de definición y que el Ejército precisará oportunamente la conformación final del desfile.

Además, indicó que, mientras se afinan estos aspectos, los ensayos continúan enfocados en la preparación del personal que participará en la Gran Parada Militar, con énfasis en la uniformidad, la marcialidad y la gallardía de los efectivos que desfilarán ante la población.

Temas Relacionados

Gran Parada MilitarEjército del PerúFiestas Patrias 2026peru-noticias

Más Noticias

Perú Mucho Gusto Tacna 2026 proyecta mover S/ 18 millones en la economía local

La feria gastronómica reunirá a 162 expositores de todo el país en Tacna y espera recibir a más de 200 mil visitantes entre el 25 y el 28 de julio, con una propuesta que combinará cocina, cultura y actividades para toda la familia

Perú Mucho Gusto Tacna 2026 proyecta mover S/ 18 millones en la economía local

Sismo de 5.1 en Junín: declaran en emergencia la zona y se reportan nuevas réplica este martes

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó cinco fallecidos y 350 damnificados

Sismo de 5.1 en Junín: declaran en emergencia la zona y se reportan nuevas réplica este martes

Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar a más de 40 pacientes críticos en lo que va del 2026

Niños y adultos con cuadros graves recibieron asistencia inmediata a través de una red articulada de entidades estatales

Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar a más de 40 pacientes críticos en lo que va del 2026

No solo necesitas dormir: los 7 tipos de descanso que tu cuerpo necesita para recuperar energía

Una persona puede dormir toda la noche y aun así despertar cansada. Descubre por qué el descanso va más allá del sueño y cuáles son las pausas que necesita el cuerpo para recuperarse

No solo necesitas dormir: los 7 tipos de descanso que tu cuerpo necesita para recuperar energía

Compras crecen 25% en Fiestas Patrias y disparan pagos digitales en Perú: 1,88 millones de turistas movilizan USD 223 millones

En estas fechas de alta demanda, los pagos con QR avanzan vertiginosamente y elevan la exigencia sobre los comercios peruanos, según un análisis de LigoPay

Compras crecen 25% en Fiestas Patrias y disparan pagos digitales en Perú: 1,88 millones de turistas movilizan USD 223 millones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

Junta Preparatoria del Congreso cita a senadores y diputados electos para juramentar en sus cargos este viernes 24

¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

JNE entrega credencial de senador a Absalón Vásquez ante negativa de Rafael López Aliaga de asumir el cargo

Renovación Popular impulsará comisión en próximo Congreso bicameral para investigar presunto fraude contra López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Empresario denuncia a Samahara Lobatón por deuda de seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Angie Jibaja se defiende tras ser acusada de agredir a trabajadora de hotel y consumo de drogas: “Por no pagar nada más”

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Onelia Molina se muestra enamorada de Kevin Díaz y lanza indirecta a Mario Irivarren: “No es el tiempo, es la persona”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada