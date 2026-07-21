Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar del 29 de julio por Fiestas Patrias

La Crl. EP Gladys Lizardo Arbildo, oficial de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, explicó los detalles de la preparación y los ensayos finales que realizan los integrantes de la institución antes de su participación en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026.

Detrás del paso firme y la precisión que miles de peruanos observarán durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar existe una etapa de preparación y disciplina. A pocos días del evento por Fiestas Patrias 2026, el Ejército del Perú realizó sus últimos ensayos antes de su participación este 29 de julio, fecha en la que las Fuerzas Armadas volverán a ser protagonistas de una de las ceremonias más tradicionales del país.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Infobae Perú estuvo presente durante las prácticas finales realizadas en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, donde los integrantes de la institución afinan aspectos como la coordinación, el desplazamiento y la presentación que mostrarán durante el tradicional desfile en Lima.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel del Ejército Peruano Gladys Lizardo Arbildo, integrante de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, señaló que aproximadamente 1.200 hombres y mujeres participarán en representación de la institución durante la Gran Parada Militar. Asimismo, indicó que algunos detalles de la organización aún se encuentran en proceso de definición.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Ejército prepara a cerca de 1.200 efectivos para la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026

El Ejército Peruano continúa con la preparación de los efectivos que formarán parte del desfile militar del próximo 29 de julio. La participación contempla a aproximadamente 1.200 integrantes, entre hombres y mujeres, quienes representarán a la institución durante esta ceremonia oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel EP Gladys Lizardo Arbildo explicó que actualmente se vienen realizando los ensayos correspondientes para garantizar que los participantes lleguen preparados al día del evento. Según detalló, aspectos como la cantidad de agrupamientos y el orden de participación todavía están siendo evaluados por la institución.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

“Estamos avanzando con los ensayos para el día de la Gran Parada poder dar una gran demostración de patriotismo y compromiso que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas”, señaló la oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

De esta manera, la institución busca que la presentación de sus integrantes refleje disciplina, organización y el trabajo desarrollado durante las semanas previas a la ceremonia.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Así se preparan los efectivos del Ejército para la Gran Parada Militar

Antes de llegar a los ensayos conjuntos, cada unidad militar inicia su preparación en sus propios ambientes y lugares de acantonamiento. Esta etapa permite que los integrantes desarrollen la preparación física necesaria debido a la exigencia que representa participar en el desfile.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

La Coronel EP Gladys Lizardo Arbildo explicó que, posteriormente, cuando se define la cantidad de efectivos, los equipos y el material que será utilizado, se realizan los ensayos generales con una anticipación aproximada de dos a tres semanas.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Durante estas prácticas, uno de los principales objetivos es que los integrantes mantengan una presentación uniforme y coordinada frente a la población. La oficial destacó que aspectos como la uniformidad, la gallardía y la marcialidad son elementos fundamentales que se evalúan durante la preparación.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

“Los aspectos que más cuidamos es la marcialidad y la gallardía al momento de desfilar por la tribuna y por toda la avenida de la peruanidad”, afirmó la representante del Ejército.

PUBLICIDAD

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Black Panther y White Tiger generan expectativa antes de la Gran Parada Militar

Además de la participación del personal militar, la Gran Parada Militar suele generar expectativa por la presencia de vehículos, equipos y unidades representativas del Ejército Peruano durante el recorrido oficial.

Ejército del Perú afina los últimos detalles para desfilar a paso firme en la Gran Parada Militar - Foto: Carlos Díaz

Para la edición de Fiestas Patrias 2026, existe interés por conocer si los tanques Black Panther y los vehículos blindados White Tiger formarán parte del despliegue previsto para la ceremonia del 29 de julio.

Un tanque de combate surcoreano K2 Black Panther avanza en un entorno empolvado, exhibiendo su blindaje compuesto y armamento principal.

Sobre estos elementos, la coronel Lizardo señaló que los detalles de su participación aún se encuentran en proceso de definición y que el Ejército precisará oportunamente la conformación final del desfile.

Además, indicó que, mientras se afinan estos aspectos, los ensayos continúan enfocados en la preparación del personal que participará en la Gran Parada Militar, con énfasis en la uniformidad, la marcialidad y la gallardía de los efectivos que desfilarán ante la población.

PUBLICIDAD