Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal de ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Gonzalo Bueno venció a Tiago Pereira y registró su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.

El martes 21 de julio, Gonzalo Bueno celebró uno de los momentos más destacados de su corta trayectoria en el tenis. El peruano superó al portugués Tiago Pereira y consiguió su primera victoria en el cuadro principal de un torneo ATP.

Bueno atravesó distintas emociones en el Abierto de Estoril. El tenista de 22 años inició su participación en la primera ronda con una sólida victoria por 6-3 sobre Pereira, mostrando fortaleza física y capacidad para desenvolverse cerca de la red.

En el segundo set, el peruano atravesó una etapa complicada y cedió la manga ante el jugador local, que aprovechó su conocimiento de la superficie de arcilla del ATP 250 para imponerse con claridad. Este resultado impulsó anímicamente al portugués, que afrontó el tercer set con mayor determinación.

PUBLICIDAD

Pereira logró una amplia ventaja en el set decisivo al colocarse 5-1, situación que parecía sentenciar la eliminación del tenista peruano. Sin embargo, Bueno mostró determinación y logró igualar 7-6, forzando el tie break. Allí también se impuso por 7-5, sellando su triunfo y el pase a los octavos de final del torneo.

Este resultado, marcado por una remontada notable, representa un logro importante para Gonzalo Bueno. A sus 22 años, consiguió su primera victoria en un cuadro principal de ATP, un objetivo que había perseguido durante mucho tiempo y que se le había escapado en anteriores intentos. Es un reconocimiento a su perseverancia en el circuito.

PUBLICIDAD

Gonzalo Bueno sube en el live ranking ATP

Gonzalo Bueno ha comenzado a escalar posiciones en el ranking ATP gracias a su destacada semana. Inició el torneo superando al italiano Andrea Pellegrino en la fase de clasificación del Abierto de Estoril y luego avanzó a los octavos de final tras vencer al portugués Tiago Pereira.

Bueno arrancó la semana en el puesto 180 del ranking y ahora figura en el lugar 160, el más alto de su carrera hasta el momento. Su posición podría seguir mejorando según el desempeño que logre en el torneo de Portugal.

El próximo rival de Bueno en ATP 250

Gonzalo Bueno enfrentará un desafío exigente en los octavos de final del ATP 250. Su próximo rival saldrá del duelo entre el portugués Jaime Faria y el neerlandés Botic van de Zandschulp, encuentro programado para este martes 21 de julio a las 10:00 horas.

PUBLICIDAD

Ambos posibles contrincantes presentan un reto considerable para el peruano: Faria ocupa el puesto 92 del ranking, mientras que van de Zandschulp se encuentra actualmente en el puesto 55.

Los partidos de octavos de final del Abierto de Estoril están programados para el miércoles 22 de julio, jornada en la que Bueno regresará a la cancha de arcilla.

Gonzalo Bueno se enfrentará a Jaime Faria o Botic van de Zandschulp en octavos de final del ATP 250.