Junta Preparatoria del Congreso cita a senadores y diputados electos para juramentar en sus cargos este viernes 24

Congreso unicameral del Perú tuvo su último Pleno de la historia - Congreso de la República

La Junta Preparatoria del Congreso citó a los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 a la sesión de instalación prevista para el viernes 24 de julio de 2026 en el Hemiciclo del Congreso de la República para jurar en sus nuevos cargos.

La convocatoria oficial señala que la instalación está prevista para iniciar a las 9:00 a.m. y se indica que la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados se realizará el próximo domingo 26 de julio de 2026, en el Palacio Legislativo, aunque en ambientes y horarios diferentes.

El documento establece que la juramentación e incorporación de los senadores electos se realizará el viernes 24 de julio a las 11:00 a.m. en el Hemiciclo del Senado, y la de los diputados electos ese día a las 4:00 p.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.

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Vista general del Congreso tras la ceremonia de toma de posesión del presidente de Perú, Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce

¿Quiénes tomarán el juramento a los congresistas?

Sobre el acto protocolario, Quispe Candia explicó a Canal N el pasado 16 de julio que tres diputados asumirán el rol de tomar juramento al pleno, bajo un criterio de representación interna. “Entre los tres vamos a tomar el juramento a los 127 congresistas”, dijo, al detallar que el grupo se conforma con la diputada más votada (Cecilia Chacón), él por ser el de mayor edad y una tercera legisladora de su bancada, Romina Uribe Sáenz, por ser la de menor edad.

La Junta Preparatoria del Congreso Bicameral inició sus funciones el 15 de julio, para organizar la transición hacia el nuevo Parlamento del periodo legislativo 2026-2031, integrado ahora por 130 diputados y 60 senadores. El órgano temporal se encarga de la conducción de la instalación del sistema bicameral, que reemplazará al Congreso unicameral luego 33 años de vigencia.

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La Junta Preparatoria quedó conformada por:

Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular) como presidente.

Cecilia Isabel Chacón de Vettori (Fuerza Popular) como vicepresidenta.

Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) como primer secretario.

Luis Eliseo Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) como segundo secretario.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) como tercer secretario.

Romina Alejandra Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno) como cuarta secretaria.

Definieron la distribución de curules y despachos

Quispe Candia indicó que otro de los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio fue la asignación de los curules en ambas cámaras y de los despachos parlamentarios que ocupará cada partido político.

El vicepresidente y senador electo, Miguel Torres, también integrará el grupo de parlamentarios que estarán a cargo de la transición entre el congreso unicameral y la bicameralidad

“Se ha determinado los despachos que van a ocupar cada partido político y también se ha distribuido los curules. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos, de tal forma que estamos satisfechos con la distribución”, afirmó.

¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso bicameral?

La composición del nuevo Congreso bicameral quedó definida con 60 senadores y 130 diputados, según cifras presentadas en la entrevista difundida por el JNE. En la Cámara de Senadores, se informó una distribución que incluye: 22 para Fuerza Popular, 14 para Juntos por el Perú, 8 para Renovación Popular, 7 para el Partido del Buen Gobierno, 5 para el Partido Cívico Obras y 4 para Ahora Nación.

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En la Cámara de Diputados, la distribución mencionada fue: 41 para Fuerza Popular, 32 para Juntos por el Perú, 18 para el Partido del Buen Gobierno, 15 para Renovación Popular, 14 para el Partido Cívico Obras y 10 para Ahora Nación.