Perú

Angie Jibaja niega consumo de drogas tras ser acusada de agredir a trabajadora de hotel: “Por no pagar nada más”

La exmodelo peruana defendió su versión luego de que se difundieran imágenes del altercado con una trabajadora, y explicó que la discusión surgió por un tema económico y no por la presencia de sustancias ilícitas.

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Angie Jibaja rechaza acusaciones de agresión bajo efectos de drogas en hotel limeño
Angie Jibaja rechaza acusaciones de agresión bajo efectos de drogas en hotel limeño

La exmodelo peruana Angie Jibaja protagonizó un incidente en un hotel de Lima, donde se le acusa de haber agredido a una trabajadora. Las imágenes del altercado, difundidas por el programa Magaly TV, la firme, muestran el momento de tensión entre Jibaja y el personal del hospedaje. Frente a la controversia, la exmodelo decidió emitir su versión de los hechos y negó de manera categórica cualquier consumo de sustancias ilícitas durante su estadía.

El episodio se produjo la noche del viernes 17 de julio, cuando Angie Jibaja retornó al hotel acompañada de su joven novio chileno. Según el relato de la exmodelo, al ingresar a su habitación encontró a una empleada dentro, lo que desencadenó un intercambio verbal que subió de tono. La discusión atrajo la atención de otros huéspedes y requirió la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú en el establecimiento, quienes acudieron para controlar la situación.

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La controversia tomó fuerza después de que la trabajadora señalara haber hallado supuestas sustancias prohibidas en la habitación donde se alojaba la exmodelo. Esta version motivó a Angie Jibaja a responder públicamente. En un video difundido por la creadora de contenido La Vitteri, Jibaja rechazó cualquier vínculo con el consumo de drogas y aseguró que la acusación carece de fundamento.

Collage de una mujer con tatuajes y flequillo; una persona de espaldas sentada en una silla azul en una oficina; un rostro de mujer con expresión de malestar y la palabra "AGREDE"
Angie Jibaja fue llevada a una comisaría tras un altercado en el hotel donde se hospeda, en medio de una acusación por presuntas sustancias ilícitas y agresión a una trabajadora.

Niega consumo de sustancias ilícitas

La exmodelo expresó: “Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro. Acabamos de llegar de la calle, acabamos de llegar de los bancos, acuérdate”. Con esta declaración, Jibaja buscó dejar en claro que no existían sustancias ilegales en su poder ni en la habitación del hotel.

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A través de sus declaraciones, Angie Jibaja sostuvo que el verdadero motivo del enfrentamiento no radicaba en el hallazgo de drogas, sino en un desacuerdo por un pago pendiente. La exmodelo aseguró que el incidente surgió por cuestiones económicas y no por la presencia de sustancias ilícitas. “Mira cómo me tiene esta, así, qué vergüenza, porque no he pagado, por favor. Por no pagar nada más”, afirmó en el video que circuló en plataformas digitales.

Pantalla dividida con Angie Jibaja, un hombre de espaldas en una oficina y un documento legal. Logotipos de televisión están visibles
Magaly TV La Firme difundió imágenes de Angie Jibaja golpeando una cámara y luego dentro de una dependencia policial por el incidente ocurrido en Lima; mientras que La Vitteri mostró la salida voluntaria de Jibaja del hotel.

Las imágenes difundidas por Magaly TV, la firme muestran el momento en que Jibaja es retirada del hotel tras el altercado. Según la información proporcionada por La Vitteri, la salida de la exmodelo se produjo por decisión propia y quedó formalmente asentada en un acta elaborada por el hotel. El documento precisa que el retiro se realizó durante la mañana del 17 de julio de 2026 y que no existió presión o intervención violenta por parte del personal del establecimiento.

La situación puso nuevamente en el centro de la atención pública a Angie Jibaja, quien en los últimos años ha sido protagonista de diferentes episodios mediáticos relacionados con su vida personal. La exmodelo, reconocida por su participación en la televisión y su actividad en redes sociales, enfrentó en esta ocasión reclamos tanto por parte de la trabajadora como del propio hotel, aunque insistió en que la controversia no tiene relación con el consumo de sustancias ilícitas.

Si bien la exmodelo sostiene que la situación se debió únicamente a un desacuerdo económico, el episodio continúa generando repercusión en medios y redes, mientras se esperan posibles pronunciamientos oficiales sobre la investigación del hecho.

La exmodelo, madre de tres hijos, los dos últimos con Jean Paul Santa María, permanece fuera del hotel y, hasta el momento, no ha informado sobre nuevas acciones legales o administrativas en relación con el incidente.

Angie Jibaja se enfrentó con trabajadora de hotel. YouTube: Nadie sabe.
Angie Jibaja se enfrentó con trabajadora de hotel. YouTube: Nadie sabe.

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