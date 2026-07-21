¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó un informe a la Corte Suprema sobre el proceso penal contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado, caso por el que se le impuso en primera instancia una condena de 11 años y 5 meses de prisión.

Según pudo conocer Infobae, la Dirección que recomienda posibles indultos u otra gracia presidencial requirió información a la Sala Penal Especial que condenó a Castillo. Debido a que el caso se encuentra en apelación, se derivó la solicitud a la Sala Penal Permanente.

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El colegiado, que hasta fines de 2025 estuvo presidido por César San Martín, atendió el pedido del Ministerio de Justicia el último lunes 20 de julio.

En su oficio, la Dirección de Gracias Presidenciales solicitó copia de la “resolución judicial o del proceso mediante el cual se dispuso el inicio de la investigación preparatoria o, de ser el caso, copia de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria”. También pidió que se precise en qué estado se encuentra el proceso.

Fecha clave

La Sala Penal Permanente definirá el próximo 23 de setiembre si admite o no las apelaciones del expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta contra la sentencia de primera instancia que los condena por el delito de conspiración para la rebelión.

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En caso de que los jueces supremos declaren “bien concedidos” los recursos de apelación, se procederá a programar fecha para la audiencia donde se evaluará el fondo.

Una vez concluidas las audiencias de apelación, el tribunal supremo emitirá su fallo, que podría confirmar la condena por el fallido golpe de Estado o absolver a Pedro Castillo y compañía.

Pedro Castillo (Foto: Andina)

José María Balcázar no descarta indulto

El presidente interino José María Balcázar afirmó este lunes 20 de julio que aún no existe una decisión oficial sobre el indulto solicitado para el exmandatario Pedro Castillo, aunque anticipó que el Ministerio de Justicia, específicamente la Dirección de Gracias Presidenciales, podría emitir su dictamen técnico en las próximas horas.

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En una entrevista con Exitosa, Balcázar señaló que el trámite administrativo sigue su curso regular dentro del Ejecutivo. “Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar. Todos los ministros están trabajando allá y, en este momento, estamos preparando un Decreto de Urgencia para que la ayuda sea más fluida entre todas las instituciones y podamos socorrer a los hermanos que han sufrido estas calamidades”, declaró.

En esa línea, el mandatario precisó que el pedido de indulto sigue su trámite regular en el Minjus y anticipó que el dictamen podría conocerse pronto: “Entre mañana o pasado seguramente emitirán el dictamen que corresponde y a partir de ahí podemos conversar sobre este tema”.

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Según declaraciones del ministro de Justicia Luis Jiménez, se presentaron múltiples solicitudes de indulto para Pedro Castillo: cuatro de terceros (familiares o allegados) y una del propio exmandatario. Todas fueron declaradas inadmisibles o rechazadas por no cumplir los requisitos legales mínimos.

El último intento de la defensa de Castillo es que Balcázar conceda la gracia común. No obstante, ello solo aplica a casos donde no hay condena.