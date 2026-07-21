Los feriados en Perú del 23, 28 y 29 de julio activan un pago triple para los trabajadores si se cumple esto

Perú tendrá tres feriados nacionales el 23, 28 y 29 de julio por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y las Fiestas Patrias. (Andina)

Tres feriados nacionales se aproximan en el calendario peruano y traen consigo derechos laborales específicos para miles de trabajadores. El jueves 23 de julio, el país conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú, mientras que el martes 28 y el miércoles 29 se celebran las Fiestas Patrias. Estas fechas, reconocidas por la legislación, implican obligaciones para los empleadores y garantías para los empleados en todo el territorio.

Según explicó Jimmy Huatuco, líder de implementaciones de Buk Perú, los feriados nacionales son jornadas establecidas por ley en las que los trabajadores no tienen la obligación de acudir a sus centros de labores. El descanso durante estos días debe ser remunerado como cualquier otro día ordinario. Si una persona presta servicios durante un feriado y no recibe un día de descanso sustitutorio, la legislación vigente establece que tiene derecho a percibir tres conceptos económicos:

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El pago habitual por el día feriado

La remuneración por las horas efectivamente trabajadas.

Un adicional del 100 % sobre la remuneración diaria como sobretasa.

Los feriados nacionales en Perú obligan a remunerar el descanso de los trabajadores como un día ordinario, según la legislación laboral. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

En términos prácticos, una jornada laborada durante un feriado puede representar hasta tres veces el pago de un día regular. Este esquema busca equilibrar la necesidad de continuidad operativa en ciertas actividades con el reconocimiento al esfuerzo adicional de quienes deben trabajar en fechas de descanso colectivo.

Diferencias entre feriado y día no laborable

La diferencia entre feriado nacional obligatorio y día no laborable genera dudas frecuentes. Los feriados nacionales, como los del 23, 28 y 29 de julio, otorgan derechos irrenunciables a los trabajadores. Por su parte, los días no laborables o “puentes” (como el 27 de julio), que son dispuestos por el Poder Ejecutivo, no generan el pago automático de una compensación adicional.

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En el sector público, las horas no trabajadas durante un día no laborable deben recuperarse dentro de los 10 días hábiles siguientes. En el sector privado, la decisión queda a criterio del empleador y suele pactarse de manera individual con los empleados.

Ica, Lima y La Libertad serán las regiones más visitadas durante el feriado largo de Fiestas Patrias. (Andina)

Si un empleador exige trabajar en un feriado sin otorgar descanso sustitutorio ni realizar el pago correspondiente, el trabajador puede rechazar la obligación de laborar sin su consentimiento. Además, tiene el derecho de presentar un reclamo ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y conservar todas las comunicaciones que sirvan como respaldo en una eventual denuncia.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los feriados nacionales constituye una infracción muy grave. Las sanciones económicas pueden ir desde S/ 1,058 hasta más de S/ 24,000, en función del tamaño y la categoría de la empresa involucrada.

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Calendario de feriados y días laborables desde el 23 de julio

A partir del martes 21 de julio de 2026, el calendario de feriados y días no laborables en Perú, según el portal oficial del Estado, es el siguiente:

Jueves 23 de julio: Feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 27 de julio: Día no laborable.

Martes 28 y miércoles 29 de julio: Feriados nacionales por Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Feriado nacional por la Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Feriado nacional por Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Feriado nacional por el Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Feriado nacional por el Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Feriado nacional por la Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Feriado nacional por la Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional por Navidad.

La discusión en la esfera pública pone en duda derechos laborales y feriados. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Estas fechas marcan los próximos descansos colectivos para trabajadores del sector público y privado en todo el país. El Día de la Fuerza Aérea del Perú, el 23 de julio, y las Fiestas Patrias, el 28 y 29 de julio, figuran entre los feriados de mayor relevancia a nivel nacional.

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Rol de los empleadores

Jimmy Huatuco remarcó que “la diferencia entre feriado, feriado nacional obligatorio y día no laborable suele generar confusión, especialmente cuando se trata de cómo se paga y qué derechos se activan en cada caso”. El experto recordó que los feriados nacionales protegen tanto a los empleados como a la continuidad responsable de las operaciones empresariales.

Comprender la naturaleza de cada fecha es fundamental para evitar conflictos laborales y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. La ley peruana contempla mecanismos para la defensa de los empleados y sanciones severas para las empresas que incumplan con sus obligaciones en días de descanso nacional, señaló.

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