Copa Sudamericana de vóley 2026: Laura Grajales, Mariana Brambilla, y otras voleibolistas que brillaron en la Liga Peruana

Laura Grajales, Mariana Brambilla, y otras voleibolistas que brillaron en la Liga Peruana de Vóley

Lima será el escenario del arranque de la Copa Sudamericana de vóley 2026 este miércoles 22 de julio, con la selección peruana jugando como anfitriona. El evento, que se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, representa una oportunidad especial para el equipo nacional, ya que contará con el apoyo directo de su público en cada encuentro.

Ocho selecciones lucharán para alcanzar el título internacional y los cupos al Campeonato Sudamericano, donde Brasil y Argentina son los únicos equipos fijos. Y dentro de sus delegaciones, hay voleibolistas que brillaron en la Liga Peruana de Vóley.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Las voleibolistas con paso en la Liga Peruana de Vóley

Varios nombres conocidos del voleibol sudamericano regresarán a Lima para la Copa Sudamericana de vóley 2026, generando expectativas entre los aficionados locales. Laura Grajales, referente de la selección de Colombia, vuelve al país tras haber sido figura en las fases finales de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 con Universitario de Deportes. Su desempeño dejó una huella en la afición crema, que la verá ahora con la camiseta cafetera.

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En el plantel de Brasil destaca Mariana Brambilla, quien lidera al equipo tras coronarse campeona nacional con Alianza Lima en la temporada 2023-24. El reencuentro de Brambilla con los seguidores peruanos añade un condimento especial al torneo, ya que su paso por la liga local la posicionó como una de las jugadoras más reconocidas del último tiempo.

La escuadra de Colombia también contará con Doris Manco, otra exjugadora blanquiazul que compartirá cancha con Grajales en la competencia continental. La presencia de ambas refuerza el vínculo entre el vóley colombiano y la Liga Peruana.

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Por parte de Chile, Petra Schwartzman volverá al país tras su paso por Regatas Lima, club con el que alcanzó el quinto puesto en el último campeonato. Su regreso será seguido de cerca por quienes apreciaron su desempeño en el torneo local.

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Finalmente, la boliviana María Fernanda Maida también retorna a Lima, recordada por su actuación con Deportivo Soan en la temporada 2024/25. Este cruce de trayectorias convierte al certamen en una especie de reencuentro para varias figuras que supieron destacarse en la liga peruana y que ahora buscarán el éxito con sus selecciones nacionales.

Fixture de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.