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Samahara Lobatón lanza mensaje tras distanciamiento de Shirley Arica: “La lealtad y el respeto vienen del corazón”

La exintegrante de ‘La Granja VIP’ no se quedó atrás ante la indirecta de su amiga luego de las imágenes en las que se ve con Pablo Heredia y Ale Fuller

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Samahara Lobatón lanza mensaje tras distanciarse de Shirley Arica: “La lealtad y el respeto vienen del corazón”
Samahara Lobatón lanza mensaje tras distanciarse de Shirley Arica: “La lealtad y el respeto vienen del corazón”

El distanciamiento entre Samahara Lobatón y Shirley Arica ha quedado expuesto a través de las redes sociales. Horas después de que se conociera que Arica la dejó de seguir en Instagram, Samahara compartió en sus historias un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a la polémica.

“No puedes controlar las acciones de nadie, la lealtad y el respeto vienen del corazón”. La frase encendió rápidamente el debate entre seguidores y generó reacciones en el entorno mediático.

La publicación de Lobatón se difundió en medio de rumores y especulaciones sobre la amistad que mantenía con Arica, justo cuando el tema cobraba fuerza tras la cobertura de programas de espectáculos y comentarios de figuras del medio. La propia Lobatón no mencionó nombres ni ofreció más detalles, pero la elección de palabras fue leída como una declaración sobre las expectativas y límites en las relaciones personales.

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Samahara Lobatón lanza mensaje tras distanciarse de Shirley Arica: “La lealtad y el respeto vienen del corazón”
Samahara Lobatón lanza mensaje tras distanciarse de Shirley Arica: “La lealtad y el respeto vienen del corazón”

¿Qué pasó entre Shirley y Samahara?

El origen del conflicto se remonta a la difusión de imágenes por parte de Magaly TV La Firme, donde se observa a Samahara Lobatón compartiendo una salida con Pablo Heredia, Renato Rossini Junior y Ale Fuller. La presencia de Fuller, expareja de Heredia, sumó un componente adicional a la controversia. Según el reporte del programa, el grupo asistió primero al cine y luego a un restaurante en Miraflores, prolongando la reunión durante varias horas.

La reacción de Shirley Arica fue inmediata en el plano digital. Tras conocer las imágenes, dejó de seguir a Lobatón en Instagram y publicó una reflexión en sus redes: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”. La frase fue interpretada por los usuarios como una indirecta dirigida a Samahara, aunque Arica no la mencionó explícitamente.

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De acuerdo con el análisis de Magaly TV La Firme, las publicaciones en redes sociales de Pablo Heredia mostraban solo parte del grupo, mientras que las cámaras del programa confirmaron la presencia de Ale Fuller en la cena. El informe también relató la salida de los protagonistas del restaurante y el posterior traslado de Heredia y Fuller al departamento de la actriz, lo que provocó más especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.

Shirley Arica deja de seguir a Samahara Lobatón tras salida con Ale Fuller y Pablo Heredia, su ex: Magaly Medina habla de un “remember”. Captura: Magaly TV La Firme.
Shirley Arica deja de seguir a Samahara Lobatón tras salida con Ale Fuller y Pablo Heredia, su ex: Magaly Medina habla de un “remember”. Captura: Magaly TV La Firme.

El creador de contenido Ric La Torre abordó el tema en TikTok, señalando: “Samahara traicionó a Shirley, se fue a cenar con Ale Fuller, Pablo Heredia y Renato Rossini. Shirley dejó de seguir a Samahara, aparentemente luego de estas imágenes de Magaly”. La Torre recordó un antecedente similar entre Arica y Gabriela Herrera, sugiriendo que situaciones de este tipo han afectado antes los lazos de la modelo.

La amistad entre Shirley Arica y Samahara Lobatón surgió tras su participación en ‘La Granja VIP’ y se mantuvo en el tiempo hasta este episodio. El distanciamiento quedó reflejado tanto en los movimientos de sus redes sociales como en los mensajes cruzados, que evidencian la importancia de la lealtad y el respeto en los vínculos personales, sobre todo en el ámbito de la farándula.

Shirley Arica tomó una drástica decisión y dejó de seguir en redes sociales a Samahara Lobatón. El motivo sería una cena que tuvo Samahara con Ale Fuller y Pablo Heredia, lo que Shirley consideró una traición. Entérate de todos los detalles del nuevo escándalo de la farándula. TikTok/ Ric La Torre.

La exposición mediática y la rápida viralización de los mensajes intensificaron el interés sobre el conflicto, que sigue generando reacciones y comentarios entre seguidores y figuras del entretenimiento.

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