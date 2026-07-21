Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva a policía por homicidio culposo de un niño de 8 años en Huacho

Policía incumple protocolo y dispara en operativo, muere un niño en Huacho |Foto: Panamericana Noticias

La Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial de la Policía Nacional del Perú Luis Nazario, investigado por la muerte de un niño de ocho años que recibió un disparo en la cabeza durante una intervención policial en Huacho.

Según el Ministerio Público, el disparo del arma de reglamento del agente de la PNP habría sido desproporcionado y se realizó "sin previa advertencia ni situación de riesgo real" que lo amerite.

El requerimiento fue presentado por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, que atribuye al agente el presunto delito de homicidio culposo en agravio del menor. El Poder Judicial deberá evaluar la solicitud mientras continúan las diligencias.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto Fernando Ayala Borja, el efectivo del Escuadrón de Emergencia de Huacho “causó la muerte de la víctima tras disparar su arma de reglamento” durante una intervención en la avenida Mercedes Indacochea, en esa ciudad.

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser impactado por una bala disparada por un agente policial durante una intervención. La tragedia ocurrió momentos después de que el menor y su madre sufrieran un accidente de tránsito en una mototaxi. - Buenos Días Perú

El hecho ocurrió el último fin de semana, tras una alerta ciudadana por una mototaxi que circulaba a gran velocidad, según información recogida por RPP. Los agentes llegaron al lugar y discutieron con el conductor del vehículo, quien presuntamente manejaba ebrio, mientras el niño y su madre viajaban como pasajeros.

Un video difundido en redes sociales, citado por ese medio, muestra que Nazario portaba el arma en la mano antes de escucharse un disparo. Luego se observa al menor caer al suelo.

PUBLICIDAD

¿Qué ocurrió en Huacho?

La jornada del niño y su madre había comenzado con una visita a la feria de Huaura. Al regresar, ambos viajaban en una mototaxi que, por causas aún no esclarecidas, se volcó sobre la Avenida Mercedes Indacochea. Testigos reportaron que minutos después del accidente arribaron al lugar serenos municipales y agentes de la PNP, quienes procedieron a intervenir a las personas involucradas para realizarles el dosaje etílico.

Durante la intervención se produjo un altercado verbal entre algunos de los presentes y los efectivos policiales. En ese contexto, el suboficial Luis Nazario Chumbe accionó su arma de fuego. Según las primeras versiones, el proyectil habría rebotado en el lugar antes de impactar en la cabeza del menor, aunque estos detalles permanecen bajo investigación.

PUBLICIDAD

Madre del menor - Buenos Días Perú

Tras el disparo, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Huacho. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria en la capital. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, las heridas resultaron fatales. La familia relató que el niño sangraba profusamente y permanecía inconsciente tras el disparo. “Hijo, levántate, levántate”, se escuchó clamar a su madre en medio de la desesperación.

La muerte de Junior provocó consternación en la comunidad educativa del colegio “Pasitos de Jesús” en el distrito de Hualmay, donde cursaba la primaria. Compañeros, docentes y vecinos expresaron su pesar y acompañaron el pedido de la familia para que se esclarezcan las circunstancias del hecho y se sancione a los responsables. Los deudos exigen que se realice una exhaustiva investigación que establezca si existieron irregularidades o exceso en el uso de la fuerza por parte de la PNP.

PUBLICIDAD

El caso ha quedado a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que deberán determinar cómo sucedieron los hechos y si se respetaron los procedimientos establecidos en las normas sobre el uso de la fuerza. El Decreto Legislativo N.º 1186 regula los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales.