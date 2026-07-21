Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

La fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 sigue este viernes 24 de julio, con encuentros destacados como el Sporting Cristal vs Melgar. A continuación, todos los detalles de uno de los partidos más atractivos del fin de semana.
Sporting Cristal vs Melgar: programación del partido en Arequipa
Sporting Cristal se medirá ante Melgar en la segunda jornada. El partido está programado para el sábado 25 de julio a las 20:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Monumental UNSA, ubicado en Arequipa, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar.
Dónde ver Cristal vs Melgar
El partido entre Sporting Cristal y Melgar, correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, contará con transmisión a nivel nacional a través de distintas plataformas. L1 Max será el único canal autorizado para emitir el encuentro en directo, con señal disponible en los principales servicios de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.
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Para quienes prefieran opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play permitirá ver el partido en vivo desde dispositivos móviles y computadoras, ofreciendo flexibilidad y acceso desde cualquier lugar.
Infobae Perú también realizará una cobertura especial del duelo, con seguimiento previo, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles y jugadas clave, así como reacciones y declaraciones de futbolistas y entrenadores al finalizar el encuentro.
¿Cómo llegan?
Sporting Cristal llega motivado tras su triunfo 1-0 como local frente a Deportivo Garcilaso, con gol de Martín Távara a través de un tiro libre que venció la portería del conjunto cusqueño.
No obstante, el equipo rimense afrontará el duelo ante Melgar con desgaste físico acumulado, ya que deberá disputar a mitad de semana un partido frente a RB Bragantino de Brasil por los playoffs de la Copa Sudamericana.
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Por su parte, Melgar consiguió una remontada como visitante ante Cienciano. El equipo arequipeño comenzó en desventaja tras el gol de Alejandro Hohberg, quien poco después recibió la tarjeta roja. Aprovechando la superioridad numérica, el ‘dominó’ dio vuelta el marcador y se impuso 3-1 con goles de Nicolás Quagliata, Jefferson Cáceres y Jhonny Vidales.
Programación completa de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Universitario de Deportes vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Monumetal / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Sábado 25 de julio
- Sport Huancayo vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Juan Pablo II vs Cienciano (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Boys vs ADT (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Melgar vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Domingo 26 de julio
- UTC vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
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