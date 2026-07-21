Edgar Vivar emociona a sus fans al aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’: El ‘Señor Barriga’ cobrará la renta en ‘Las nuevas Lomas’

Edgar Vivar, recordado actor mexicano conocido por su entrañable papel del Señor Barriga en “El Chavo del 8”, atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera en el Perú. Su reciente participación en la exitosa serie “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) y su papel protagónico en “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca” han desatado una ola de emoción y nostalgia entre el público nacional.
El esperado debut de Vivar en AFHS fue anunciado en el avance de América Televisión, donde se lo ve llegar a Las Nuevas Lomas acompañado por Tito. Su aparición inicia una visita inesperada a la vivienda de los González, donde se reúne con don Gilberto, Olinda, Juana, Félix y Maripaz para comunicarles una importante noticia. La escena generó gran expectativa y, de inmediato,logró la reacción de los usuarios de las redes sociales, donde destacaron la emoción y el cariño que despierta la presencia de Vivar en la serie.
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‘El Chavo del 8′
Como homenaje a los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, el capítulo contará con claras referencias a “El Chavo del 8”. Parte del elenco de AFHS aparecerá caracterizado como figuras icónicas de la comedia mexicana: Francesca se convertirá en doña Florinda, Koky interpretará al Chavo, Claudio dará vida a Ñoño y Marcela lucirá como la Chimoltrufia. En una de las escenas más celebradas del adelanto, Edgar Vivar retoma su papel del Señor Barriga y lanza una frase que rápidamente se volvió viral entre los seguidores: “Este lugar me despierta un deseo de cobrar la renta”.
El recordado Señor Barriga de “El Chavo del 8” participa en la exitosa serie. América TV
La participación de Vivar en “Al Fondo Hay Sitio” se perfila como uno de los momentos más esperados de la temporada, consolidando la apuesta de la producción por homenajear a figuras que marcaron la historia de la televisión latinoamericana. Los seguidores pueden ver el episodio de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por América TV, o a través de la plataforma América tvGO.
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Edgar Vivar y el motivo de su llegada a Peru
El homenaje no se queda solo en la pantalla. Durante su visita al país, Edgar Vivar fue distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama de Pachacámac, un reconocimiento otorgado por América Televisión en mérito a su trayectoria y al impacto de sus personajes en varias generaciones. La distinción, que se suma a las múltiples muestras de afecto que el artista ha recibido en el Perú a lo largo de los años, fue recibida en medio de aplausos y mensajes de gratitud por parte del público y de colegas del medio artístico.
Paralelamente a su participación en la serie, Vivar forma parte del elenco de “Un Principito en el Circo de La Chola Chabuca”, el espectáculo familiar más esperado de las Fiestas Patrias. En este show, el actor interpreta a El Zorro, uno de los personajes más queridos del universo de El Principito, en una puesta en escena que reúne teatro, música, humor y espectaculares actos de circo bajo la gran carpa de Plaza Norte. El espectáculo, inspirado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry, invita a las familias a vivir una aventura repleta de fantasía, amistad y valores, con una producción de alto nivel y escenografías renovadas.
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El elenco del circo incluye, además, a reconocidas figuras nacionales como Haydeé Cáceres, Naima Luna, Sebastián Barreto y la propia Chola Chabuca, junto a artistas internacionales provenientes de Ucrania, Japón, Chile, México y otros países. Los espectáculos se mantendrán en cartelera hasta el 24 de agosto, con entradas disponibles desde S/ 25 en Teleticket y en la boletería oficial del circo.
La visita de Edgar Vivar ha generado una respuesta entusiasta entre los fanáticos peruanos. Mensajes de admiración y agradecimiento han inundado redes sociales y foros digitales, donde muchos destacan el valor emocional de ver al Señor Barriga no solo en la ficción, sino también compartiendo con el público local en espectáculos en vivo. Su presencia en “Al Fondo Hay Sitio” y en el circo ha sido descrita como un “lujo” y un “momento inolvidable”, reflejando el profundo cariño que el país le profesa.
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