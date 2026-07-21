Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

¡Se acabó el amor! Mario Hart se sincera en el programa "Sin Que Decir" y anuncia oficialmente su separación de Korina Rivadeneira. Descubre todos los detalles de la ruptura y cómo están manejando la situación como padres.

Por primera vez y tras meses de especulaciones, Mario Hart confirmó públicamente el fin de su relación con Korina Rivadeneira. Durante la reciente edición de ‘Sin+ que decir’, el piloto reveló en directo: “Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin”.

El anuncio llega luego de un prolongado silencio por parte de ambos. Frente a la pregunta de su compañera, Luciana Roy, sobre la situación con la madre de sus hijos, Hart decidió hablar abiertamente: “He estado evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo”.

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La confirmación rompe con el hermetismo que había alimentado las especulaciones. Mario Hart explicó en el programa que la decisión fue tomada en consenso y que se oficializó a comienzos de año.

Mario Hart, en una emisión de televisión, comunica la separación de Korina Rivadeneira, mientras una imagen del archivo fotográfico muestra a la pareja en una playa.

“Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta”, relató frente a la audiencia.

La noticia fue comentada también por sus colegas de programa, entre ellos María Pía Copello, Ethel Pozo e Israel Dreyfus. Hart eligió explicar que su prioridad ha sido siempre la familia: “Gracias a Dios estamos llevándolo de una buena manera, por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia. Por eso hay fines de semana que estamos juntos. Si tenemos que juntarnos y hacer plan con los chicos, no hay ningún problema”.

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Mario Hart se sienta con el equipo de un programa de televisión para confirmar el fin de su relación con Korina Rivadeneira.

Un acuerdo sin terceros ni conflictos

Uno de los temas más consultados por la opinión pública giraba en torno a las razones de la separación. Mario Hart fue enfático: “Descartado que haya sido por terceros o algo externo o grave. Lo estamos llevando de la manera más madura posible. Gracias a Dios viene bien”. Así, el piloto buscó disipar cualquier rumor sobre infidelidades o conflictos graves como causa de la ruptura.

El piloto también brindó detalles sobre la nueva dinámica familiar. “Yo ya llevo algunos meses viviendo solo, ella vive con mis hijos y es como debe ser”, declaró ante sus compañeros. Según explicó, tanto él como Korina Rivadeneira mantienen una comunicación constante y colaboran en la crianza de sus hijos, priorizando la estabilidad emocional por sobre diferencias personales.

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira ha sido una de las más seguidas en la farándula peruana. Durante años compartieron momentos familiares y profesionales en el ámbito público. El silencio de los últimos meses incrementó la atención mediática y alimentó las versiones sobre una posible ruptura, hasta que el propio Hart decidió aclarar la situación.

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Mario Hart, vestido con una camiseta blanca y gorra, habla en un programa de televisión para confirmar el fin de su relación sentimental con Korina Rivadeneira.

A lo largo del programa, el piloto insistió en que la decisión fue tomada después de una reflexión conjunta y que ambos prefieren mantener la privacidad para proteger a sus hijos. “Estamos tratando de mantener la familia. Por eso hay fines de semana que estamos juntos”, reiteró, dejando en claro que, pese a la separación, la prioridad sigue siendo el bienestar de los menores.

La confirmación pública de la ruptura marca el cierre de una etapa y pone de relieve la madurez con la que ambos han manejado el proceso. Mario Hart enfatizó que la comunicación y el respeto son las bases del vínculo que mantienen actualmente y que el foco sigue puesto en la familia. “Si tenemos que juntarnos y hacer plan con los chicos, no hay ningún problema”, afirmó.

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