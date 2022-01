Isabel Cortez: Ley para incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral no afectará la productividad

Isabel Cortez, congresista de Juntos por el Perú. | Foto: Facebook de Isabel Cortez

El pasado 9 de noviembre, la congresista, Isabel Cortez, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), presentó el proyecto de Ley N° 671/2021-CR que busca incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral de un trabajador, y que en ningún caso puede ser menor a 45 minutos por jornada de ocho horas. A mediados de diciembre, la iniciativa legislativa fue aprobada en la comisión de Trabajo y Seguridad Social, del Congreso de la República y con ello, queda pendiente el dictamen pase al Pleno para su debate y aprobación final.

Sin embargo, la propuesta de ley también ha recibido cierto cuestionamiento una parte del sector empresarial, que argumenta que la norma perjudicaría la productividad, ya que generaría más costos al empleador.

Por ello, nos comunicamos con el despacho de la congresista Isabel Cortez para que nos explique cómo su proyecto de Ley favorecería a los trabajadores, cuándo podría ser debatida en el Pleno y por qué no afectaría a los empleadores.

¿En qué etapa del proceso de aprobación se encuentra su proyecto de ley?

El proyecto de ley ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con ello solo queda pendiente que el dictamen pase al Pleno para su debate. Decir una fecha exacta (para su aprobación) es un poco difícil, porque los puntos que se acuerdan para el Pleno lo definen la Junta de Portavoces, un espacio integrado por los voceros de todas las fuerzas políticas y como se comprenderá llegar a consensos sobre los puntos prioritarios a debatirse en un poco complicado. Sin embargo, para dar una fecha aproximada puedo decir que podría debatirse en el Pleno en la próxima legislatura.

Sí me gustaría aclarar que el hecho de que pase a Pleno no implica necesariamente que se vaya a aprobar, ha pasado muchas veces que por la fuerza de los votos muchas propuestas buenas para los trabajadores han quedado en el vacío. Por eso, pido que todos nos sumemos a viabilizar el debate en las calles sobre esta propuesta, para que su aprobación en el Pleno sea inminente y para que continuemos avanzando en los derechos de los trabajadores.

¿Desde cuándo se podría aplicar?

En caso se apruebe la propuesta y se exonere de segunda votación en el Pleno, la autógrafa de la ley pasa al Ejecutivo para sus observaciones que debe remitir al Congreso en un plazo de 15 días, en ese transcurso esperamos contar con el respaldo del gobierno del presidente Castillo y la Ley pueda ser aprobada sin mayores contratiempos. Una vez se publique la Ley en El Peruano, entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

¿Cómo beneficiaría a los trabajadores y las empresas?

Actualmente, el tiempo que es destinado al refrigerio no forma parte de la jornada laboral lo que implica que el trabajador tenga que quedarse más tiempo de las ocho horas en sus centros de labores. Con la propuesta, se busca incluir ese tiempo, que normalmente es de 45 minutos, dentro de la jornada laboral.

La propuesta no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también a los buenos empresarios porque se tendría trabajadores con mayor motivación, con mejor optimización del tiempo, por ende, mayor productividad; reducción del estrés, menores tasas de ausentismo por enfermedad, mayor conciliación familiar, mayor tiempo para capacitarse y formarse, y por ende menor desempleo.

Tenemos que ver a los trabajadores como seres humanos y no solo como máquinas de trabajo . Los economistas nos dicen que somos un medio más de producción cuando en realidad los trabajadores somos el fin mismo de la producción. Sin trabajadores que consuman no existen mercados y sin mercados no existe producción.

¿A qué regímenes laborales se aplicaría?

Los regímenes laborales en el Perú son diversos. La ley busca que se aplique a todos los trabajadores que laboran en horario corrido, entendiendo con ello que requieren un espacio para su refrigerio y, por tanto, tiene que ser un derecho.

¿En qué otros países se aplica una ley similar y con qué resultados?

Aquí cerca en nuestra región. Países como México, Colombia, Chile tienen jornadas inferiores a las nuestras. Por ejemplo, en el informe que nos ha remitido el Ministerio de Trabajo se dice claramente que, Chile es uno de los países que redujo su jornada de 48 a 45 horas semanales, y que, pese a ello presenta casi una productividad doble a la del Perú. Y si queremos ir más allá podría mencionar que el promedio de horas semanales de trabajo en países europeos: en España 39.6 horas, Alemania Italia y Finlandia con 39.5 horas, Suecia 39 horas, Francia 38.9 horas, Bélgica 38.8 horas, Noruega 38.8 horas, Dinamarca 37.2, etc. Y nadie podría mencionar que en dichos países se afectó su economía o que su productividad disminuyó.

¿La ley no generaría más costo laboral ya que el trabajador laboraría 4 horas menos a la semana?

Esa es la crítica que responde a la visión en donde el trabajador es meramente una máquina de trabajo al cual hay que exprimirlo hasta sacarle el último centavo . Olvidan que tener trabajadores más felices, menos estresados, con más tiempo para sus familias es a la larga tener trabajadores más productivos y comprometidos.

SEGUIR LEYENDO