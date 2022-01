Papá de Rodrigo Cuba se pronuncia sobre la nueva relación de su hijo con Ale Venturo

Jorge Cuba le da su 'bendición' a la nueva relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. (Foto: Instagram)

Le da su bendición. El papá del ‘Gato’ Cuba, Jorge Cuba, se pronunció por primera vez sobre el romance de su hijo con la pastelera Ale Venturo. El economista se señaló que se enteró de la relación por los medios de comunicación; sin embargo, precisó que ve al futbolista bastante contento.

Fue el programa Mujeres al Mando, el cual tuvo como conductora invitada a Melissa Paredes, el que se comunicó con el político para preguntarle si el jugador del Sport Boys había hecho oficial a la joven con la familia.

“Yo sé de esa relación por lo que ha salido en los medios, he visto las fotos y videos. Se le ve contento, yo puedo opinar sobre lo que he visto, lo veo contento a mi hijo ”, dijo Jorge Cuba, evitando dar a conocer si ya la conoce personalmente.

De otro lado, Jorge Cuba sostuvo que siempre le da el mismo consejo a su hijo cuando recién inicia una relación, pues considera que primero debe de conocer bien a la mujer con la que está saliendo antes de oficializarla.

“ Conócela, mírala, ten un poco de paciencia, no te apresures e igual en esta oportunidad... paciencia y tranquilidad y que vaya con calma , si las conoces se tienen que dar, se darán, pero sí lo veo contento”, comentó.

TAMBIÉN HABLÓ DE MELISSA PAREDES

En otro momento Jorge Cuba fue consultado sobre la nueva relación de Melissa Paredes con Anthony Aranda. El economista indicó que no opinaría sobre la vida de la modelo debido a que es la madre de su nieta y le tiene respeto.

“Yo voy a respetar a Melissa porque es la madre de mi nieta, yo no voy a opinar ni a favor ni en contra. No me voy a manifestar porque dije que yo no hablaría más de eso ”, aclaró.

Padre de Rodrigo Cuba habla de la nueva relación de su hijo con Ale Venturo.

RODRIGO CUBA ENAMORADO DE ALE VENTURO

Rodrigo Cuba no deja de lucirse al lado de Ale Venturo en la playa ‘Los Pulpos’, por lo que una reportera del programa Amor y Fuego se acercó a ellos para consultarles sobre la relación sentimental que tienen.

El futbolista no dudó en resaltar la belleza de su pareja y dar a entender que la belleza de la pastelera lo habría cautivado desde el primer momento.

“¡Mírala! Es una gran mujer” , dijo el ‘Gato’ cuando le consultaron cómo fue que la pastelera lo conquistó. Además, los dos afirmaron encontrarse enamorado uno del otro, motivo por el que no se esconden de nada.

BESOS APASIONADOS

El programa Amor y Fuego captó a la pareja dándose apasionados besos dentro de un departamento, el cual estaría ubicado en la playa ‘Los Pulpos’, pues es en este lugar donde han sido vistos más de una vez bastante cariñosos, por lo que no sorprendería que sea este sitio su nidito de amor en este verano 2022.

