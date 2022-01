Mauri Stern estuvo en desacuerdo con la decisión de sus compañeros de eliminar a Sandro. (Foto: Captura)

En la edición de este 11 de enero de Yo Soy, Grandes Batallas, Karen Schwarz se tomó unos minutos del programa para hablar con los miembros del jurado de la polémica que causó la decisión de eliminar al imitador de Sandro el pasado 10 de enero y la postura que mostró Mauri Stern ante ello.

Recordemos que Tony Cam llegó a la competencia a retar al imitador de Sandro ecuatoriano y logró superarlo en una de las batallas más difíciles, según los miembros del jurado. Sin embargo, el último lunes fue eliminado tras enfrentar al imitador de Ricardo Montaner y las redes sociales también se mostraron en contra.

Todo comenzó cuando la producción del concurso entrevistó al exintegrante de Magneto. “¿Por qué estás en desacuerdo en que Montaner se haya quedado?”, le preguntó la reportera y a lo que el músico respondió señalando que sintió que el cantante no estaba preparado.

“Por que no lo siento preparado, es un buen cantante pero esto es una cuestión de imitación. Nos equivocamos (...) Todos se pueden equivocar una vez en la vida. Yo escuché lo que escuché y cada quien tiene percepciones distintas pero no, esto fue un desastre”, dijo.

Asimismo, aprovechó en vivo para enviar un mensaje al público recalcando que él no ofende a los participantes y que tiene derecho a brindar sus opiniones sobre lo que presentan los imitadores.

“Siempre he pensado que cada juez tiene su percepción. Le quiero hablar directamente al público y decirles que no hay ninguna conspiración sino percepciones artísticas. Ayer (10 de enero) dije que el tipo (Ricardo Montaner) me gusta, es un buen cantante pero nunca lo trate mal, solo dije que no lo sentí 100% preparado. Ni lo traté mal, ni lo maltraté solo tengo el derecho para decir creo que le falta“, señaló.

Yo soy, Grandes Batallas: Jurado explica por qué eliminó a Sandro tras quejas de Mauri Stern

Mientras hablaba el músico, Jorge Henderson quiso tomar la palabra e indicó “Si fuera un dos a uno se puede discutir, pero fue un tres a uno”. Esto en referencia a que él junto a Katia Palma y Janick Maceta votaron a favor del imitador ecuatoriano.

Por su lado, Katia Palma no se quedó callada manifestó que a ella le encantó la interpretación de Ricardo Montaner sobre la de Sandro. “Somos cuatro jurados y cuatro opiniones diferentes. Tenemos que ver detalles importantísimos que tal vez la gente no los ve en su casa”, comenzó diciendo.

“La primera vez que vi a Ricardo Montaner, años atrás, me encantó. Yo le quiero dar la oportunidad porque a mi Tony Cam me parece un tipo genial pero son cosas importantes que están en juego”, agregó.

Finalmente, Janick Maceta también intervino y brindo su punto de vista. “Hay muchos factores que quizás los televidentes no lo evalúan como la elección de la canción, los nervios, la interpretación, el personaje en general... Hay veces que puede ser un gran cantante pero nosotros no estamos buscando eso sino la imitación completa”, expresó.

“En ese momento nosotros dijimos que había que darle una oportunidad a Ricardo Montaner porque en la presentación en vivo lo vimos completo”, añadió.

Recordemos que faltan pocos días para que se lleve a cabo la gran final de Yo Soy Grandes Batallas y hasta la fecha se encuentran aún en competencia los imitadores de Bad Bunny, Celia Cruz, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez y en empate quedó Mon Laferte versus José Feliciano. Ambos se enfrentarán el próximo 12 de enero para conseguir una silla de consagrados.

