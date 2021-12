Exgerente de Sporting Cristal: “Jhon Jairo Mosquera es un ‘9’ complicado. Tiene buena corpulencia física”

Carlos Benavides fue gerente general de Sporting Cristal y se refirió a John Jairo Mosquera, nuevo fichaje 'celeste'.

El reciente fichaje de John Jairo Mosquera a Sporting Cristal generó una inmensa polémica en los hinchas ‘celestes’ porque había la posibilidad de que Emanuel Herrera regrese al club donde batió muchos registros. Sin embargo, los dirigentes no llegaron a un acuerdo económico y optaron por John Jairo Mosquera, un delantero colombiano con pasado en el fútbol boliviano que tampoco contó con la aprobación de los fanáticos. No obstante, Carlos ‘Chino’ Benavides, reconoció que es un jugador a tomar en cuenta y que Roberto Mosquera lo ayudará a adaptarse.

“A mí me tocó ver a Jhon Jairo Mosquera en vivo, es un 9 complicado. Tiene buena corpulencia física, le faltó finura con la pelota, pero sí recuerdo que nos complicó. Perdimos 3-1 de visita”, habló el exdirigente del elenco ‘cervecero’ en una entrevista para el programa deportivo ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿Cómo el ‘Chino’ conoce al atacante ‘colocho’? Resulta que en el 2020 tomó el cargo de gerente general en el Bolívar de La Paz, por lo que vio en vivo al futbolista que en ese momento defendía la camiseta del Royal Pari y luego la del Always Ready. Esto permitió que tenga un mejor alcance de sus actuaciones, destacando su fortaleza física.

De hecho, el principal aval para que el colombiano fiche por los ‘bajopontinos’ ha sido el DT Roberto Mosquera, quien conoce lo que puede dar el jugador, pues lo dirigió en el Royal Pari (Bolivia) entre 2018 y 2020. En esos años marcó 41 goles en 76 partidos disputados bajo su mando. Por ese motivo, Benavides cree que son injustas las críticas por parte de los hinchas hacia el delantero. “Es difícil. Me pongo en la piel del jugador y debe ser complicado que ni siquiera ha llegado y ya hay polémica. Supongo que Roberto Mosquera está seguro de lo que puede dar y lo puede ayudar para que le vaya bien ”, reconoció el dirigente que actualmente ocupa el cargo de director general del Celaya de la Liga Expansión.

Roberto Mosquera y John Jairo Mosquera en su etapa en el Royal Pari de Bolivia. | Foto: Internet

COMENTARIOS DIVERSOS SOBRE EL DELANTERO

Es difícil asegurar que John Jairo vaya a rendir en el club celeste. Sobre todo con los comentarios de algún entrenador que lo tuvo y un periodista boliviano que vio su desempeño en el fútbol ‘altiplánico’. Uno de sus extécnicos fue Pablo Godoy, quien lo tuvo en Always Ready y aseguró para Exitosa Deportes que el colombiano “no se adaptó a la altura” y que “las lesiones lo persiguen”, además de que “en el duelo ya no es un jugador fuerte, en el uno contra uno no saca ventaja”. En cambio, el periodista Luis Sandoval de Radio Gente de Bolivia, lo comparó con Marcos Riquelme, delantero que estuvo este 2021 en Sporting Cristal y no destacó de gran forma, en parte, por sus lesiones. “En lo participativo y lo que es como delantero, creo que está dos peldaños más arriba que Marcos Riquelme, según lo que vimos del juego de ambos en Bolivia. Es 9 de área, pero también es colaborativo para salir y dar alguna asistencia”, comentó para RPP.

ÚLTIMO CLUB

El Guabirá de la Primera División de Bolivia es el último club en donde ha jugado Mosquera. Esta temporada marcó 9 goles en 16 partidos disputados. Aunque no renovó, por lo que llegó libre al conjunto ‘celeste’.

SOMBRA DE EMANUEL HERRERA

El hecho de haber estado junto a Emanuel Herrera entre las opciones para ocupar el puesto de ‘9′ ha sido, quizás, el factor que hizo que los hinchas de Cristal hayan estado en contra de su fichaje. Y es que desde que se fue el delantero argentino a inicios de este 2021 a Argentinos Juniors, hasta ahora no ha habido un jugador que lo pueda suplir con creces. Riquelme apenas pudo convertir 8 goles en 28 encuentros y se perdió varios partidos por lesión. Esto sumado a los antecedentes físicos del delantero colombiano y las decisiones dirigenciales, provocó una ola de críticas, en donde incluso el entrenador Roberto Mosquera tuvo que pedir calma mediante un video publicado por el mismo Cristal.

Por ahora, el rendimiento que pueda ofrecer John Jairo es una incógnita. Solo queda que pueda sumarse a los trabajos de pretemporada y ver cómo se desenvuelve en el transcurso de los partidos.

