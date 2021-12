John Jairo Mosquera en Sporting Cristal: su extécnico dice que “no se adaptó a la altura” y que las “lesiones lo persiguen”

Extécnico de John Jairo Mosquera no dio buenas referencias del reciente fichaje de Sporting Cristal.

El fichaje John Jairo Mosquera a Sporting Cristal viene generando mucha controversia, sobre todo en los hinchas ‘celestes’, quienes consideran que no se hizo el esfuerzo suficiente para de tener de regreso a Emanuel Herrera. Asimismo, consideran que el fútbol boliviano no debería ser mercado para el club tras lo visto con Marcos Riquelme: llegó como goleador del torneo ‘altiplánico’, pero no rindió en el fútbol peruano este 2021.

De todas formas, Sporting Cristal ya acordó con John Jairo Mosquera por todo el 2022. El colombiano tendrá la difícil tarea de convertirse en el goleador que los aficionados esperan. La mochila es pesaba y la fase de grupos de la Copa Libertadores no perdona. Pero, ¿en qué condiciones llegará al plantel?

Pablo Godoy, su extécnico en Always Ready, no dio muy buenas referencias. “Está yendo a un equipo grande de Perú y lo felicito. Él vino a Always Ready para jugar la Copa Libertadores, pero tuvo una lesión y no se recuperó bien. En los últimos partidos, jugó e hizo un gol. Luego, se resintió la lesión”, reveló en Exitosa Deportes.

“Tuvo muchas lesiones en su carrera. Este año las lesiones lo persiguieron bastante , pero lo bueno es que terminó jugando y haciendo goles. Es un jugador de área y tiene buen juego aéreo”, agregó.

Sobre sus características individuales, señaló: “En el duelo ya no es un jugador fuerte, en el uno contra uno no saca ventaja. En el juego colectivo ayuda y es un jugador técnico”, sostuvo.

John Jairo Mosquera fue pedido expreso de Roberto Mosquera, pues fue su entrenador en Bolivia. “Roberto Mosquera lo conoce. Hicieron una historia muy grande en Royal Pari. Hay que darles un plus de confianza a Jhon y Roberto”, indicó el paraguayo.

Otra de las razones por las que trajeron a John Jairo Mosquera es porque el 2022 la Liga 1 será descentralizado: es decir, Sporting Cristal irá a jugar a varios campos con altura. Y se asume que no tendría problemas para desempeñarse en dichos escenarios por su pasado en Bolivia (estuvo desde el 2018).

Sin embargo, esta condición ‘favorable’ fue desmentida por Pablo Godoy con sorprendente declaración que no le gustará nada a los fanáticos de Sporting Cristal. “No se adaptó nunca a la altura. Le costó mucho” , cerró sin tapujos.

John Jairo Mosquera anunciado en Sporting Cristal.

SEGUIR LEYENDO: