Roberto Mosquera tras críticas a Sporting Cristal: “Estamos muy tristes, sentidos. Esto no puede continuar”

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio a conocer enérgicamente su postura tras las críticas recibidas en redes sociales por la planificación y fichajes con miras a la temporada 2012. El estratega peruano defendió al colombiano John Jairo Mosquera, rechazó la violencia, los insultos, y manifestó sentirse afectado por esta situación.

“No soy un esbirro de Innova como dicen, ni estoy en la venta de jugadores. No merecemos este tipo de tratos”

MOSQUERA EN CONTRA DE LOS INSULTOS Y VIOLENCIA

“Estamos muy tristes, muy sentidos, muy sensibles y lo tengo que sacar a la luz porque esto no puede continuar. Esta violencia esta verborrea, este aprovechamiento del anonimato para insultar a jugadores y comando técnico. Esta violencia que nunca ha existido. Cristal no es un equipo que nació violento. Si Don Ricardo Bentín pudiera regresar a la vida en este momento, se sentiría como nos sentimos nosotros, porque no fue criado ni creado en violencia. Cristal es un equipo de paz que respeta a todos”

“NO SOY ESBIRRO DE INNOVA”

“Nos dicen soberbios ¿Qué es ser soberbios? ¿Estar seguro de lo que uno es? ‘Ese negrito no le ha ganado a nadie’. No le he ganado a nadie, pero a ti sí. Por qué me estas calificando sin conocerme como persona. Tú califícame como entrenador. Campeón en el 2019 ¿Por qué tengo que venir a Cristal que está último? Si soy tan soberbio. Yo vine acá y puse la cara por que es el equipo que amo y vengo porque quiero, voluntariamente vengo. No soy un esbirro de Innova como dicen, ni estoy en la venta de jugadores. Todas esas maldades tenemos que bajar un poco. No merecemos este tipo de trato, ese tipo de adjetivos”.

JOHN MOSQUERA ESTÁ DOLIDO

“Lo que a mí me duele es este trato, que no es justo, que no es equitativo a lo que nosotros damos como equipo. Tenemos que proteger al equipo de mujeres, a toda la familia de Sporting Cristal, a los menores, a la Reserva. Es por eso que yo en este día que tendríamos que hablar del amor familiar, estoy hablando de un amor familiar que muchos no lo tienen para con Sporting Cristal. John Mosquera está sentido, está dolido, y no ha pisado el Perú. Porque tiene familia en edad escolar, tiene familia en edad universitaria, tiene hermanos en edad laboral... y cuando leen eso dicen ‘¿a dónde están viniendo?’”

LA DEFENSA DE JOHN JAIRO MOSQUERA

“Hay dos o tres que quieren decirnos lo que tenemos que hacer y a quién traer. Estamos hablando de alguien que ha jugado en Alemania, que ha triunfado en Alemania. Estamos hablando de que la directiva nos da la potestad de traer a los jugadores que nosotros pensamos y siempre queremos traer lo mejor”

“Estamos por el lado equivocado, nos han lastimado, estamos tristes. No nos gusta que eso haya pasado porque no es justo. ¿Qué podemos hacer? Cerrar filas. El año pasado, le pegaron a Corozo, lo esperaron afuera. Entonces, así como ellos no quieren a Mosquera, no quieren al otro Mosquera que viene, y somos resistidos. Y está bien, que critiquen, con altura”

NO HE VENIDO A VENDER JUGADORES

“Podemos hacer reflexionar (a esos hinchas) de que están en el club equivocado. Porque después nos piden que le ganemos a los equipos grandes, cuando están quitándonos potencia, cuando están dudando de nuestra condición de ser humano, cuando me están diciendo que no soy íntegro y que he venido para ayudar a Innova a vender jugadores”.

“Lo que hemos hecho es venir a madurar a los jugadores. Está Soto, Grimaldo, Castillo, Távara y Liza. Es un trabajo hermoso, que demora. A mí me dijeron ‘profe’ habrá una gradualidad en el gasto. Tenemos una columna vertebral fuerte, con moral por lo que han hecho para proteger a los menores, de esto casualmente, de este abuso de redes sociales en la cual soy Rambo y quiero que te mueras. No merecemos eso ”.

