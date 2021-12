John Jairo Mosquera o Marcos Riquelme: ¿Quién tuvo mejor desempeño en la liga boliviana?

Ambos futbolistas llegaron al Perú procedentes de Bolivia.

John Jairo Mosquera es el nuevo delantero de Sporting Cristal para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2022. El delantero colombiano llega procedente de la liga boliviana al igual que Marcos Riquelme, último nueve de los ‘celestes’ que no tuvo un gran desempeño. Sin embargo, el reciente fichaje ya trabajó bajo las órdenes del técnico Roberto Mosquera, aunque esto no asegura nada.

El argentino Marcos Riquelme tuvo una de sus mejores temporadas en el 2020 con el Bolivar, sumando 26 goles en 30 partidos disputados, además de dos asistencias. Estos números terminaron de convencer al cuerpo técnico y a la directiva ‘rímense’, que lo contrató por toda la temporada 2021 con la aprobación especial del estratega, que ya lo había enfrentado en la primera división de Bolivia.

Por otro lado, el Guabirá Santa Cruz de la misma ligar es el último club de John Jairo Mosquera, donde disputó 16 encuentros y marcó nueve goles en el Torneo Clausura. Sin embargo, su arranque de la campaña del presente año fue en el Always Ready, marcando tres goles en 12 compromisos en el Apertura. En total sumó en 12 goles en 28 encuentros.

Sin embargos, el ‘cafetero’ tiene más años jugados en Bolivia (2018-2021), pasando por clubes como Always Ready y Royal Pari. Sumando los tres equipos, el futbolista ofensivo que pasó por clubes de Alemania, Dinamarca, entre otros, alcanza los 53 goles en cuatro temporadas, además de dos asistencias.

PASADO DE MARCOS RIQUELME

El argentino de 32 años solo ha jugado en siete clubes en toda su carrera profesional. Debutó en el 2013 con el Olimpo de Argentina para luego pasar por clubes de Chile, Bolivia y Perú en la última temporada. Su mejor estadística en cuanto a goles fue en la campaña 2018 con el Bolivar de La Paz, anotando 30 tantos en 45 partidos.

CLUBES DE MARCOS RIQUELME

- Olimpo

- Fénix Buenos Aires

- Palestino

- Audax Italiano

- Universidad de Chile

- Bolivar

- Sporting Cristal

PASADO DE JOHN JAIRO MOSQUERA

En total, John Jairo Mosquera ha jugado en 18 equipos desde su debut a los 14 años en Millonarios de Colombia. Sin embargo, recién tuvo la etapa más regular y destacada en su carrera cuando llegó a la Liga Boliviana con el Royal Pari. En la temporada 2018 hizo 15 goles en 22 partidos jugados y en la temporada 2019 hizo 23 goles en 46 compromisos.

CLUBES DE JOHN JAIRO MOSQUERA:

- Millonarios

- River Plate sub-20

- Atlético Colombia

- Werder Bremen

- SonderjyskE (Dinamarca)

- Wacker Burghausen

- Alemania Nachen

- Unión Berlín

- Changchun Yatai (China)

- Energie Cottbus

- Gil Vicente (Portugal)

- Envigado

- Llaneros

- La Serena

- NorthEast United (India)

- Royal Pari

- Always Ready

- Guabirá Santa Cruz

¿CÓMO VALORAN LOS TÉCNICOS A JOHN JAIRO MOSQUERA?

“Tuvo muchas lesiones en su carrera. Este año las lesiones lo persiguieron bastante, pero lo bueno es que terminó jugando y haciendo goles. Es un jugador de área y tiene buen juego aéreo. Pero en el duelo ya no es un jugador fuerte, en el uno contra uno no saca ventaja. En el juego colectivo ayuda y es un jugador técnico. No se adaptó nunca a la altura. Le costó mucho”, comentó el paraguayo Pablo Godoy en Radio Ovación, quien fue entrenador de Jhon Jairo Mosquera en Always Ready.

