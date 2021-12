El colombiano John Jairo Mosquera es recibido con insultos tras fichaje por el Sporting Cristal

El cafetero 33 años llega al club peruano luego de un paso por el Guabirá (Bolivia) donde se reportó con 9 tantos en 16 enfrentamientos.

En la última semana el colombiano John Jairo Mosquera fue anunciado como refuerzo del Sporting Cristal (Perú) para la temporada 2022, y, sin embargo, más se demoró su bienvenida en las redes sociales del club que el inconformismo de la hinchada, pues pide un delantero de renombre. Tantos fueron los comentarios e incluso insultos contra el cafetero de 33 años que el DT del club inca, Roberto Mosquera, salió a defenderlo. Ahora, su llegada al balompié del vecino país está en entredicho.

En algunas declaraciones dadas al canal oficial del equipo, el entrenador solicitó a la fanaticada respeto por el atacante nacido en Apartadó (Antioquia) y que tuvo paso en el Viejo Continente por escuadras como el Werder Bremen y el Union Berlin.

“Estamos muy sentidos, muy sensibles y lo tengo que sacar a la luz porque no puede seguir esta violencia y este aprovechamiento del anonimato para insultar a jugadores y al comando técnico. John Mosquera está dolido y aún no ha pisado el Perú. Él tiene familia, algunos en edad escolar, y cuando leen eso, se preguntarán a dónde están viniendo. Hay algunos que se roban el derecho de decirnos a quién traer”, manifestó el DT.

En buena medida, la defensa del DT al colombiano se debe a que tuvo la oportunidad de dirigirlo en el Royal Pari (Bolivia) entre 2018 y 2020. En ese entonces, bajo su batuta, marcó 31 goles en 52 compromisos. En 2021, John Mosquera jugó en Always Ready, donde solo disputó 5 partidos y marcó un gol, y después pasó al Guabirá, donde se reportó con 9 tantos en 16 enfrentamientos.

John Jairo Mosquera anunciado en Sporting Cristal.

Buena credencial de los dotes de Mosquera, de acuerdo con el DT del Sporting Cristal, es que “es alguien que ha jugado y triunfado en Alemania”. En Colombia. particularmente, se desempeñó en Unión Magdalena, Millonarios, Envigado y Llaneros.

LAS REFERENCIAS DEL DE DE ALWAYS READY, DE BOLIVIA

Pablo Godoy, su extécnico en Always Ready, dio referencias que abren espacio para las dudas de los simpatizantes del equipo peruano. “Está yendo a un equipo grande de Perú y lo felicito. Él vino a Always Ready para jugar la Copa Libertadores, pero tuvo una lesión y no se recuperó bien. En los últimos partidos, jugó e hizo un gol. Luego, se resintió la lesión”, reveló en Exitosa Deportes.

“Tuvo muchas lesiones en su carrera. Este año las lesiones lo persiguieron bastante, pero lo bueno es que terminó jugando y haciendo goles. Es un jugador de área y tiene buen juego aéreo”, agregó.

Sobre sus características individuales, señaló: “En el duelo ya no es un jugador fuerte, en el uno contra uno no saca ventaja. En el juego colectivo ayuda y es un jugador técnico”.

John Jairo Mosquera fue pedido expreso de Roberto Mosquera, pues fue su entrenador en Bolivia, según Godoy:

“Roberto Mosquera lo conoce. Hicieron una historia muy grande en Royal Pari. Hay que darles un plus de confianza a Jhon y Roberto”.

Otra de las razones por las que John Jairo Mosquera fue fichado es porque en 2022 la Liga 1 del Perú será descentralizada, es decir, Sporting Cristal irá a jugar a varios campos con altura, y se asume que no tendría problemas para desempeñarse en dichos escenarios por su pasado en Bolivia (estuvo desde el 2018). Sin embargo, esta condición ‘favorable’ fue desmentida por Pablo Godoy, quien contó que en el fútbol boliviano Mosquera “no se adaptó nunca a la altura, le costó mucho”.

