Otra crisis en Perú Libre: Pedro Castillo corta comunicación con el partido de Vladimir Cerrón

Perú Libre se sigue resquebrajando por dentro.

Los problemas en la interna de Perú Libre parecen no tener fin. El voto de confianza otorgado al Gabinete de Mirtha Vásquez ha resquebrajado más a la bancada oficialista, en donde sus miembros continúan enfrascándose en enfrentamientos verbales con el Ejecutivo.

La nueva polémica nació ayer entre la vicepresidenta Dina Boluarte y el congresista Guido Bellido, y continuó hoy con una revelación que involucra al presidente Pedro Castillo y la relación que tiene con Perú Libre por estos días.

Sobre Boluarte, todo empezó cuando la también ministra de Desarrollo e Inclusión social manifestó que espera que los congresistas que votaron en contra de la confianza al Gabinete Vásquez puedan “madurar y mirar el país con responsabilidad”.

En declaraciones a la prensa desde el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, afirmó que si no existiera el Poder Ejecutivo o Legislativo, “el país no avanza” y quienes se perjudicarían serían los ciudadanos.

“Esperamos que en adelante ese grupo de Perú Libre pueda madurar y poder mirar el país con responsabilidad, aquel pueblo que los ha elegido para ser congresistas, y si es que no hay Ejecutivo o no hubiera Legislativo, el país no avanza, quienes se perjudican somos todos, el pueblo, porque todos somos pueblo”, expresó.

“Dejemos las revanchas a un costado y tanto los dos poderes más importantes del país apostemos en un solo corazón por la patria peruana”, agregó la viceministra.

Ante ello, Bellido Ugarte respondió que Boluarte no se percató que antes, cuando él era premier, tenían una bancada compacta y que ahora esta se dedica a trabajar con miembros del extinto partido político APRA.

“Ministra Dina Boluarte usted ha tenido que madurar tanto, gracias a las crisis, para darse cuenta que tuvo una bancada compacta, antes invisible para usted, pero siga trabajando con los APRISTAS”, publicó en su cuenta de Twitter.

PEDRO CASTILLO SE ALEJA DE PERÚ LIBRE

En tanto, hoy se dio a conocer que el mandatario Pedro Castillo ha cortado comunicaciones con el partido que lo llevó al poder. Así lo afirmó el secretario regional de Perú Libre, Jorge Spelucín.

En un diálogo con Exitosa, Spelucín reveló que Castillo ha decidido alejarse de todo el partido oficialista, incluyendo a dirigentes de base a nivel regional y nacional.

“El compañero Pedro Castillo ha cerrado todos los canales de comunicación con el partido, con los dirigentes de base a nivel regional y nacional; pero definitivamente no estamos apurados por tomar contacto con él en la medida que esperamos que la historia decante los mismos sucesos”, declaró.

Spelucín narró el plan de Perú Libre para volver a congraciarse con el presidente. Explicó que desde el partido intentarán “rescatar” a Pedro Castillo del entorno en que se encuentra, el cual lo orienta en políticas “con tendencias al centro y la derecha”.

Por último, contó cómo se encuentra dividida la agrupación política, en donde rivalizan el ala magisterial con la “cerronista”.

“Hay una bancada constituida en dos partes. Una que responde a una perspectiva magisterial y otra que responde a Perú Libre […] El presidente Castillo debe entender que no se debe excluir a quien te ha permitido lograr el objetivo que ahora tienes; conducir el país y tomar decisiones importantes”, finalizó.

