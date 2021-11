Fujicerronismo: ‘alianza’ de Fuerza Popular y Perú Libre genera reacciones en redes sociales

El "fujicerronismo".

El día de ayer, el Congreso fue testigo del nacimiento del “ fujicerronismo ”, movimiento que une la extrema derecha de la bancada de Fuerza Popular y la extrema izquierda de Perú Libre, según explicaron usuarios de las redes sociales.

Como se recuerda, anoche, el gabinete presidido por Mirtha Vásquez recibió el voto de confianza tras totalizar 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención por parte de los legisladores presentes en el pleno.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue que, una vez más, los congresistas de Fuerza Popular y casi la mitad de miembros de la bancada de Perú Libre coincidieron en votar en contra del Gabinete Vásquez.

En total, 16 miembros de la bancada oficialista le negaron la investidura al Gabinete Vásquez, de entre los que resaltan Guido Bellido, expremier, Guillermo Rojas y Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Por tal motivo, en Twitter, los internautas reaccionaron al respecto con memes, imágenes y comentarios de todo tipo. Incluso llegaron a ser tendencia en la red social por lo asombroso que significa la unión de estas agrupaciones políticas.

Incredulidad de los usuarios al ver las similitudes entre Fuerza Popular y Perú Libre.

Descripción gráfica de la unión de Fuerza Popular y Perú Libre, dicen los internautas.

Como estas reacciones, los memes tampoco se hicieron esperar.

Fujicerronismo.

BELLIDO vs CASTILLO

El expremier Guido Bellido le bajó el dedo al presidente Pedro Castillo. El congresista dijo que el profesor cajamarquino “no es de izquierda” y lo tildó de “sindicalista básico”.

“El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un Gobierno de izquierda socialista”, escribió Bellido a través de su cuenta de Twitter.

El congresista de Perú Libre hizo estas declaraciones después de votar en contra de dar la confianza al gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda.

Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica y como procesa las ideas no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico, por tanto no lleva un gobierno de izquierda socialista pic.twitter.com/L80MP7tVRB — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) November 5, 2021

VOTO DE CONFIANZA

Luego de que el Congreso de la República otorgara el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez por 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención, el presidente Pedro Castillo saludó la decisión del Parlamento y señaló que su gobierno seguirá trabajando por “los cambios que el pueblo necesita”.

“Con el voto de confianza otorgado por el Congreso, seguiremos bregando sin descanso por los cambios que el pueblo necesita. Somos el Gobierno que impulsa la gesta de la reivindicación social y que apuesta por el desarrollo de nuestras regiones. Con unidad y consensos, lo haremos”, expresó en su cuenta de Twitter.

En una línea similar, el ministro de Economía, Pedro Francke, indicó que la votación del Congreso es “una muestra de compromiso con el país y la gobernabilidad”.

“Saludo el #VotoDeConfianza del Congreso. La votación es una muestra de compromiso con el país y la gobernabilidad. Coincidimos en la urgencia de trabajar por el desarrollo y cierre de brechas, y ese es nuestro compromiso. Siempre tendremos puertas abiertas para el diálogo”, manifestó también en Twitter.

ASÍ VOTÓ EL CONGRESO

125 congresistas votaron en total. Así lo hizo cada bancada:

A favor: 68 votos

Perú Libre 19 votos

Acción Popular 14 votos

Alianza para el Progreso 13 votos

Somos Perú - Partido Morado 8 votos

Podemos Perú 4 votos

Juntos por el Perú 4 votos

Avanza País 3 votos

Renovación Popular 2 votos

No agrupados 1 voto

En contra: 56 votos

Perú Libre 16 votos

Fuerza Popular 24 votos

Avanza País: 6 votos

Renovación Popular 6 votos

Somos Perú - Partido Morado 1 votos

Podemos Perú 1 votos

Alianza para el Progreso 2 votos

En abstención: 1

