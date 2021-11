Minsa desmiente que vacunas contra la COVID-19 afecten fertilidad en jóvenes y adolescentes

Vacunación contra la COVID-19 en adolescentes.

Ante fake news acerca de una supuesta relación entre las vacunas contra la COVID-19 y problemas de fertilidad en los jóvenes y adolescentes quienes la reciben , el Ministerio de Salud dio un tajante mensaje.

El encargado de desmentir los tendenciosos vídeos publicados en las redes sociales fue el titular de Salud, Hernando Cevallos, quien exhortó a la población a no dejarse sorprender por mitos o creencias provenientes de personas que desconocen la seriedad del proceso de inmunización contra el coronavirus.

“La vacuna no afecta en absoluto la fertilidad ni el desarrollo de un niño”, sostuvo el titular del Minsa. Según Cevallos, ha escuchado a varios padres de familia afirmar que, pese a que han recibido la vacuna contra la COVID-19, no inocularán a sus hijos por miedo a que afecten su fertilidad en un futuro.

“Veo que dicen: yo me vacuné, pero, como he leído por ahí que la vacuna puede afectar la fertilidad de mis hijos, no los vacuno. Eso no es cierto”, manifestó en entrevista para Exitosa.

TERCERA OLA

Asimismo, aprovechó la oportunidad para indicar que la tercera ola contra la COVID-19 no se manifestará en estas semanas en Perú, pese al incremento de casos en algunas regiones y provincias del país.

“Todavía no tenemos, de verdad, un incremento de casos COVID-19 que nos genere la necesidad de decir ‘bueno, estamos entrando a una tercera ola’ porque no es así. Hay un crecimiento de casos covid-19, pero no se da en la cantidad ni el tiempo para plantearnos una tercera ola”, precisó.

El aumento de contagios, en provincias como Sullana, Chanchamayo, Chincha y Lambayeque, es “leve a moderado”. Por ese motivo, informó que el Minsa ya se encuentra tomando “medidas urgentes” para controlar el brote.

VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 5 AÑOS

El proceso de vacunación contra la covid-19 dirigido niños y niñas entre 5 y 11 años se realizaría en enero del 2022 para fortalecer el retorno de los escolares a clases presenciales, informó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

En su intervención final ante el Congreso de la República, el titular del sector Salud precisó que, aunque todavía no están autorizados los protocolos de vacunación para niños de esas edades, el Ministerio de Salud (Minsa) está en conversaciones con el laboratorio Pfizer para adquirir las vacunas.

“La vacuna que se está utilizando (en otros países para este grupo) es de Pfizer, pero es distinta a la que se viene usando hasta ahora en el país. Tenemos conversaciones intensas con Pfizer para la adquisición de esta vacuna y pensamos que alrededor de enero podríamos estar vacunando a este sector de niños para fortalecer el retorno a las clases presenciales”, comentó el ministro.

Cevallos manifestó que este es un objetivo que quiere cumplir el Minsa, porque reconoce lo que significa para los niños y los padres que desean volver a “resocializar a sus hijos en estos colectivos escolares”.

El Minsa trabajará coordinadamente con el Ministerio de Educación para cumplir esta importante meta, comentó.

VACUNAS PARA TODOS

Ante la representación nacional, el ministro de Salud aseguró que, en este momento, el Perú cuenta con la provisión de vacunas contra la covid-19 para toda la población.

“Aquí tengo que dar una buena noticia y es que tenemos una provisión de vacunas en el país para toda la ciudadanía. Ya no hay excusas de que el lote de vacunas va a tardar. Por eso se ha dispuesto barrer en distintas provincias en donde se están registrando un alza de contagiados, como Sullana, Chanchamayo y Chincha”, indicó.

Asimismo, en las regiones de Piura, Cajamarca y Lambayeque se programarán barridos para controlar el incremento de contagios de covid-19.

Reconoció que el porcentaje de vacunación en las regiones de Puno, Loreto y Ucayali no es satisfactorio para el Ministerio de Salud, si se toma en cuenta que el Perú es muy complejo para lograr una vacunación masiva por su geografía.

