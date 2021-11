Pedro Castillo defiende segunda reforma agraria: “‘pituquitos’ no saben cómo labrar la tierra”

Pedro Castillo viajó esta tarde a Apurímac. Fuente: Presidencia.

Desde Apurímac, el presidente Pedro Castillo se pronunció para agradecer el apoyo de la población peruana sobre la segunda reforma agraria que se viene desarrollando en el interior del país.

En medio de su discurso, el mandatario criticó que algunos sectores traten de desestabilizar las gestiones que realiza su gobierno y que le echen la culpa de la subida de la canasta básica familiar.

“Ese respaldo no puede ser traicionado. Cuando en alguna oportunidad algunos pituquitos escuchaban de la segunda reforma agraria y decían ‘y cuando se ha dado la primera’. Si no saben cómo escoger una herramienta, si no saben cómo se labra la tierra. Nosotros los campechanos, los agricultores si sabemos”, manifestó.

“Esto de subir los costos de los fertilizantes y de los abonos también hacen cree que ha subido porque ha llegado un campesino a gobernar. Cada vez que nos dirigimos al pueblo, salen a decir que por culpa de ese señor (el presidente Pedro Castillo), ha subido el gas, ha subido el gas y ha subido el pollo”, continuó.

El presidente @PedroCastilloTe llegó a la región #Apurímac para realizar la entrega de tractores a las organizaciones de productores agrarios en Santa María de Chicmo, como parte de las acciones de industrialización del agro, a través de la Segunda Reforma Agraria. pic.twitter.com/yTrbWCVjOz — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 6, 2021

Horas antes, Pedro Castillo lideró el primer encuentro presidencial con las organizaciones de personas con discapacidad en Palacio de Gobierno.

Afirmó que el Gobierno trabaja de manera articulada con los gobernadores regionales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.

Además, en su alocución sostuvo que es momento de dejar de lado los homenajes y pasar a la acción, con el fin de lograr un trato digno para esta población vulnerable.

“Este compromiso lo estamos asumiendo no como Gobierno sino como personas, porque las personas tienen que ser tratadas de igual a igual y con dignidad”, expresó.

Indicó que los esfuerzos del Ejecutivo para reducir las brechas de desigualdad apuntan a beneficiar tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, toda vez que ellas están involucradas directamente con los diferentes escenarios de invalidez.

“Quisiera saludar y expresar mi reconocimiento a las familias de cada uno de ustedes y decirles que tienen un corazón grande. Gracias por la atención que le dan a nuestros hermanos con discapacidad”, manifestó al dirigirse a las decenas de ciudadanos vulnerables que lo acompañaron en el Patio de Honor.

Asimismo, dijo que el Gobierno trabajará para generar más espacios laborales a este grupo de la población, a fin de que puedan desarrollar sus habilidades y, con ello, alcanzar una vida similar a la de los demás compatriotas.

“Ustedes tienen toda la capacidad y posibilidad de asumir una responsabilidad tan igual como cualquier otra persona”, enfatizó.

Agregó que coordinará con los ministerios y demás instituciones gubernamentales para mejorar el acceso a los servicios del Estado. “Si hay que corregir el Conadis, lo corregiremos”, anotó.

En ese contexto, hizo un llamado al Congreso de la República para marcar una agenda conjunta en favor de las personas con discapacidad. “Hay que asumir esta responsabilidad en beneficio de estos compañeros”, remarcó.

En otro momento, aseveró que desde el primer día que asumió funciones el Gobierno trabaja para preservar la salud de todos los peruanos a través de la vacunación.

“No queremos que la pandemia se lleve a más compañeros y por eso aceleramos el proceso de vacunación. Si alguno de ustedes no está vacunado, conversaremos con el ministro de Salud para cerrar esa brecha”, expresó.

