Voto de Confianza: Mirtha Vásquez acude al Congreso este jueves en busca del respaldo a su Gabinete

El jueves a las 9:00 de la mañana, la presidenta del Consejo de Ministro, Mirtha Vásquez, se presentará en Congreso de la República, acompañada de su Gabinete, para continuar con la sesión del Pleno que debate si le da o no el voto de confianza. La discusión se retomará luego de que se suspendiera el último 25 de octubre, tras el fallecimiento del congresista de Perú Libre Fernando Herrera.

En la víspera, la premier expresó su confianza en que las distintas bancadas del Congreso otorguen el voto de confianza al Gabinete.

“El debate sigue en curso y estamos optimistas en relación a que la mayoría de bancadas, como han expresado, no tienen mayor cuestionamiento sobre situaciones de fondo de las políticas, tenían más preocupaciones de la titularidad de algunos ministros, pero hemos respondido algunas de estas situaciones”, indicó.

En esa línea, Vásquez manifestó que el Congreso es consciente que hay que contribuir en el tema de la gobernabilidad, por lo que se espera que este jueves, de manera objetiva, pueda otorgar el voto de confianza.

Mirtha Vásquez también se refirió sobre el próximo ministro del Interior que reemplazará a Luis Barranzuela. Dijo que estaban evaluando diversas opciones con la finalidad de encontrar a la persona idónea para el cargo y acudir al Congreso con el Gabinete completo.

¿QUÉ ES EL VOTO DE CONFIANZA?

Cada vez que hay un nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros es obligatorio el planteamiento de cuestión de confianza o pedido de voto de confianza por parte del nuevo Gabinete al Congreso de la República. Este mecanismo es regulado por los artículos 130°, 133° y 134° de la Constitución del Estado.

El voto de confianza es uno de los mecanismos de control político mediante el cual el Congreso de la República puede hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros.

Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el o la premier, en este caso Mirtha Vásquez, concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Finalmente plantea la cuestión de confianza que se decide por el voto de los congresistas.

¿CUÁNTOS VOTOS SE NECESITA PARA OTORGAR EL VOTO DE CONFIANZA?

Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el Gabinete obtenga la investidura.

Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete, un escenario que ocurrió en el 2020, cuando el Gabinete conducido por Pedro Cateriano no logró el voto de confianza. Solo obtuvo 37 votos a favor.

¿QUÉ MINISTROS INTEGRAN EL GABINETE DE MIRTHA VÁSQUEZ?

Estos son los ministros que forman parte del nuevo Gabinete Ministerial:

- Presidenta del Consejo de Ministros: Mirtha Esther Vásquez Chuquilín

- Relaciones Exteriores: Óscar Maúrtua de Romaña

- Defensa: Walter Edison Ayala Gonzales

- Economía y Finanzas: Pedro Francke Ballve

- Interior: (Pendiente)

- Justicia y Derechos Humanos: Aníbal Torres Vásquez

- Educación: Carlos Alfonso Gallardo Gómez

- Salud: Hernando Cevallos Flores

- Desarrollo Agrario y Riego: Víctor Raúl Mayta Frisancho

- Trabajo y Promoción del Empleo: Betssy Chávez Chino

- Producción: José Roger Incio Sánchez

- Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez Palomino

- Energía y Minas: Eduardo Eugenio González Toro

- Transportes y Comunicaciones: Juan Francisco Silva Villegas

- Vivienda, Construcción y Saneamiento: Geiner Alvarado López

- Mujer y Poblaciones Vulnerables: Anahí Durand Guevara

- Ambiente: Rubén José Ramírez Mateo

- Cultura: Gisela Ortiz Perea

- Desarrollo e Inclusión Social: Dina Boluarte Zegarra

LUIS BARRANZUELA Y CARLOS GALLARDO, LOS MINISTROS POLÉMICOS

El exministro del Interior, Luis Barranzuela, se había convertido en una piedra en el zapato del nuevo Gabinete de cara al pedido del voto de confianza debido a cuestionamientos por las decenas de sanciones que recibió cuando era policía y por su visión sobre la erradicación de la hoja de coca.

Distintas bancadas habían señalado que no darían el voto de confianza si es que antes Barranzuela no renunciaba al gabinete. Algo que terminó ocurriendo el martes 2 de noviembre, luego de que, el 31 de octubre, la prensa reportara que en la casa del ex ministro había música a alto volumen, invitados y hasta alcohol en la mano de uno de ellos: una aparente fiesta cuando la propia disposición del Gobierno era prohibir las reuniones sociales durante esa fecha para evitar la propagación del COVID-19.

Con el Barranzuela fuera del Gabinete, ahora la oposición parece haber puesto la mira en otros ministros que consideran no aptos para esos puestos. Este miércoles, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra-García, sostuvo que la presencia del ministro de Educación, Carlos Gallardo, hace inviable al gabinete de Mirtha Vásquez.

Además, el congresista fujimorista manifestó su preocupación por la posición del ministro Gallardo sobre una posible eliminación de la evaluación de docentes y las supuestas cercanías de Gallardo con grupos radicales de izquierda.

PRESENTACIÓN DE MIRTHA VÁSQUEZ

El pasado 25 de octubre, el presidente Pedro Castillo despidió en la Puerta de Honor del Palacio de Gobierno al Gabinete Ministerial, conducido por Mirtha Vásquez, que acudió al pleno del Congreso por el voto de confianza.

Por la mañana la jefa del Gabinete Ministerial expuso la política general del Gobierno en el pleno del Congreso. Luego de ello solicitó el voto de confianza del Congreso. La sesión del pleno se desarrolló de manera semipresencial.

Por la tarde inició el debate entre las distintas bancadas. Sin embargo, este fue interrumpido minutos después de las 17:00 horas, tras recibir información del fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani, de la bancada de Perú Libre.

El pleno del Congreso de la República para ver el voto de confianza se reprogramó para el jueves 4 de noviembre a las 9:00 horas.

PLAN DE TRABAJO GABINETE VÁSQUEZ

Durante la exposición de la Política General de Gobierno, Mirtha Vásquez explicó los lineamientos en los cuales se concentrará la gestión de su Gabinete y cuyo eje central “son los derechos básicos de la gente”.

Estos son algunos ejes de su plan de trabajo:

- Lucha contra la pandemia de la COVID-19: Se potenciarán las acciones de lucha contra la pandemia de la COVID-19, principalmente la vacunación y la atención hospitalaria. El Ejecutivo presentará la propuesta de Ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud y que se implementarán 300 nuevos centros de salud mental comunitaria y el fortalecimiento de los 203 ya existentes.

- Seguridad alimentaria: Se viene implementado un registro unificado de comedores y ollas comunes. A la fecha, se han identificado más de 2500 olas comunes registradas en la plataforma Canastas Perú. Dentro del Presupuesto Público para el 2022 que se ha presentado al Congreso, se garantiza la continuidad del servicio de atención alimentaria de Qali Warma, cuya cobertura será ampliada desde el 2023.

- Bono Yanapay: “Este bono ha beneficiado a 13,5 millones de ciudadanos que fueron afectados por la pandemia. Se viene entregando un bono a cada miembro integrante del hogar, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los hogares peruanos cuyos ingresos pudieron haberse visto afectados por la pandemia de la COVID-19″, remarcó Vásquez.

- Segunda reforma agraria: De otro lado, en el marco de la Segunda Reforma Agraria, señaló que se impulsará la Ley de Cooperativas y se aprobará el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias.

- Reactivación económica con justicia social: “Nuestro objetivo es que para el 2021 crezcamos más del 10.5% y para el 2022, más del 4.8%, con un promedio de 5,5% en el periodo 2021-2025. Como ha dicho el Fondo Monetario Internacional, estas proyecciones son factibles y colocarán a nuestro país como el de mayor crecimiento en la región en este y el próximo año”, indicó Vásquez.

- Promoción y reactivación de la actividad turística: Mediante el programa “Turismo Emprende”, la primera ministra destacó que se beneficiará hasta 770 MYPEs del sector turismo en las 25 regiones del país. Asimismo, también se creará un Fondo de Estímulo del Desempeño, que busca brindar el soporte técnico-financiero a los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión del turismo en casa uno de los territorios, bajo un enfoque de competitividad.

- Promoción de la inversión privada: Vásquez habló de la asignación de S/3 000 millones a los Gobiernos regionales y locales para la aceleración de inversiones vinculadas al cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios de diferentes sectores, tales como salud, educación y agricultura, entre otros.

- Inversión para dotación de servicios básicos: Debido a que existen localidades rurales que no cuentan con ningún servicio público de telecomunicaciones, el Gobierno adjudicará en los próximos meses un concurso público de bandas AWS-3 y 2.3 GHz, con el objetivo de incentivar inversiones obligatorias directas y en corto plazo.

- Reforma tributaria: Vásquez señaló que el objetivo es implementar una reforma tributaria que permita generar ingresos adicionales sin comprometer la competitividad de la economía, ni afectar derechos adquiridos por inversionistas. En el caso del sistema de pensiones, Vásquez indicó que actualmente se elabora una reforma integral de la ONP y de las AFP. “Nuestro objetivo es aumentar la cobertura de la pensión 65 como pilar público de un sistema nacional de pensiones que responda a las necesidades de las mayorías”, explicó.

