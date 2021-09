María del Carmen Alva sobre propuesta de cremar a Fujimori y Montesinos: “No pueden haber proyectos de ley a nombre propio”

La presidenta del congreso negó conocer alguna propuesta por parte de su bancada. (FOTO: Andina)

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, dijo ante las cámaras de TV Perú desconocer que su bancada, Acción Popular, haya presentado alguna propuesta de ley sobre que los restos mortales de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos sean cremados cuando fallezcan tal cual pasó esta madrugada con Abimael Guzmán.

En un enlace vía microondas, Alva se mostró sorprendida tras la pregunta de la periodista. “Usted se ha pronunciado que se manifiesta en contra de la propuesta de cremar los restos por ejemplo en el caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos si es que pierden la vida en prisión. ¿Quisiera saber su opinión sobre esta propuesta de Acción Popular?”.

Tras segundos de silencio, la congresista respondió. “Me preguntaron sobre la propuesta y no tengo conocimiento de una propuesta sobre ese tema. Entiendo yo que la Comisión de Justicia va a presentar algún proyecto de ley en general, pero no me he reunido con la bancada y no tengo conocimiento de ese proyecto de ley”.

“Sabemos que los proyectos de ley son en general, no pueden haber proyectos de ley a nombre propio, tienen que ser en general”, agregó a su respuesta.

Asimismo, el congresista Ilich López señaló durante la semana que Acción Popular no presentará ninguna propuesta en ese sentido y precisó para el diario La República que sí existe la posibilidad que otros partidos políticos propongan proyectos para cremar restos de reos con delitos de lesa humanidad y no solo terrorismo.

Cabe resaltar que esta mañana, la presidenta Alva manifestó para RPP una opinión similar e indicando que el tema estaría siendo cuestión de debate en la Comisión de Justicia.

“Ningún proyecto de ley se puede hacer con nombre y apellido. Es un tema que se discutirá en la Comisión de Justicia. no he escuchado que haya salido un proyecto de ley de la misma bancada. Entiendo que iba a salir de la Comisión de Justicia”, declaró.

RESTOS DE ABIMAEL GUZMÁN SON CREMADOS

El pasado 11 de setiembre el líder terrorista y genocida, Abimael Guzmán, falleció a los 86 años de edad y su cuerpo fue encontrado en prisión mientras cumplía cadena perpetua en la cárcel militar de máxima seguridad en Lima.

Tras su muerte, se especuló mucho sobre lo que se haría con su cadáver hasta que, después de 13 días de incertidumbre, el 4to Despacho de la 3ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dictaminara que se cumpla con emitir disposición sobre el destino del cuerpo de Guzmán.

Por ello, con 70 votos a favor siendo la Ley Nº 31352 aprobada, los restos del fundador de Sendero Luminoso, fueron llevados esta madrugada de la morgue del Callao hacía el centro médico naval donde se realizó la incineración.

Dicha ley establece el destino que tomarán los cadáveres de internos que vengan cumpliendo condena por delitos de terrorismo o traición a la patria que hayan sido miembros, líderes o cabecillas de organizaciones terroristas.

En horas de la mañana, el Ministerio Público confirmó a través de un comunicado que el cuerpo de Abimael Guzmán había sido cremado. Se detalla que se contó con la presencia de un representante del dicho ministerio y que se cumplieron con todos los protocolos establecidos.

Cabe mencionar que el destino de las cenizas del terrorista se queda en reserva, pues el gobierno no brindará esa información por seguridad nacional.

