Melissa Klug: ¿Quiénes son los padres de sus 5 hijos?

Melissa Klug salió embarazada por prtimera vez a los 14 años. (Foto: Instagram)

Melissa Klug ha encontrado el amor en hombres diferentes a lo largo de su vida, frutos de aquellas relaciones nacieron sus 5 hijos. Hoy en día tiene una relación estable con el futbolista Jesús Barco, con quien tiene una relación estable y sueña con tener su sexto hijo.

“Mis hijos ya están grandes y ya no quieren estar con mamá, entonces me siento sola. No sé si sea bueno tener hijos a esta edad, pero si me preguntas yo estaré encantada”, señaló la joven de 37 años en En boca de todos.

Cabe indicar que a La Blanca de Chuchito poco le ha importado que la critiquen por tener hijos de diferentes padres, es por ello, que no nos sorprendería que llegue a concretar su sueño. Mientras tanto, aquí te hacemos un repaso de quiénes son los padres y antiguos amores de la empresaria.

GIANELLA MARQUINA

Melissa Klug salió embarazada por primera vez a los 14 años, de un hombre llamado Raúl Marquina , 12 años mayor que ella. Con él tuvo a su hija Gianella Marquina. La empresaria contó en El valor de la verdad que celebró sus 15 años estando embarazada, y se fajaba para que nadie se de cuenta.

Melissa señaló en el fenecido programa de Latina que tuvo que retirarse del colegio en tercero de secundaria porque era parroquial. “Terminé mis estudios, iba con mi barriga porque era no escolarizado, puedes ir como quieras, la idea es que estudies”, detalló.

SAMAHARA LOBATÓN

La empresaría salió embarazada por segunda vez a los 17 años. En ese entonces, Melissa Klug tenía una relación con Abel Lobatón, fruto de su amor nació Samahara Lobatón. Hoy en día Samahara tiene 19 años y es madre de una niña.

MELISSA LOBATÓN

Melissa Klug y Abel Lobatón concibieron a su segunda hija, a quien llamaron Melissa. Siendo este, el tercer embarazo de Melissa Klug, de 18 años en ese entonces. La tercera hija de Klug tiene hoy en día 18 años.

ADRIANO FARFÁN

A los 24 años, Melissa Klug queda embarazada por cuarta vez. En esta ocasión del futbolista Jefferson Farfán, con quien convivió durante 8 años. Fruto de su relación nació Adriano, quien tiene 14 años actualmente.

JEREMY FARFÁN

En el 2012, Melissa Klug y Jefferson Farfán se convierten en padres nuevamente. Quinto hijo de la empresaria, Jeremy Farfán Klug, quien ya cuenta con 9 años.

¿SEXTO HIJO? MELISSA QUIERE UN HIJO DE JESÚS BARCO

La empresaria sorprendió al indicar que quiere un sexto hijo. Esta vez, fruto de su amor con el futbolista Jesús Barco . Cabe indicar que la pareja tiene planes de matrimonio.