Esto es Guerra: Abuela de Tepha y Melissa Loza fue llevada de emergencia tras ver la reconciliación de las hermanas

Tepha Loza contó que su abuela se puso mal luego de ver la reconciliación con su hermana en Esto es Guerra. (Foto: Instagram/ @melissaloza/ @tephaloza8)

Después de haber vivido momentos emotivos y de tensión en Esto es Guerra, Spheffany Loza contó que la reconciliación con su hermana tuvo un gran impacto para los miembros de su familia, más en su abuela quien se puso mal y fue llevada de emergencia.

“Mi abuela se puso mal, le subió la presión. La tuvieron que llevar de emergencia”, reveló la combatiente ante las cámaras de América Espectáculos.

A pesar de ello, la actual combatiente dijo que se siente en paz y feliz con el fin de la rivalidad que mantenía con su hermana y que espera el momento indicado para poder conversar de varios temas.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, feliz, siento un alivio, una paz mental, emocional, increíble, todo es un proceso. Vamos a ver cómo se van a dar las cosas, acá está fluyendo super bien”, indicó la menor de las hermanas.

¿POR QUÉ ESTABAN PELEADAS?

Todo comenzó en el 2015 cuando la menor de las Loza acusó a su hermana Melissa de salir y coquetear con su novio de ese año, Freddy Ghilardi. Tepha confesó en el programa de Magaly Medina que se sentía mal pero que sabía que su hermana era bien coqueta. Incluso afirmó que bailó muy sensual frente a él.

“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte, créeme que estoy bien así, con el corazón acelerado a mil. Tú sabes que Melissa es bien coqueta”, fueron las palabras que utilizó Tepha hace 6 años.

“Vengo con esta duda tan fuerte es porque muchas personas han estado ahí, han llegado a comentar que es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su flaco, porque todos saben que estoy con ese chico hace tiempo”, agregó la modelo a su respuesta.

Por su parte, Melissa Loza publicó en sus redes sociales una frase que mostraba su molestia e indignación. “No entiendo como una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”. Sin embargo, tiempo después captaron a Freddy y Melissa en una discoteca.

A raíz de esta situación, la familia Loza ha estado separada hasta el pasado miércoles 22 de setiembre que decidieron dejar todo atrás y reconciliarse gracias a que Esto es Guerra las volvió a reunir.

LA RECONCILIACIÓN DE LAS LOZA

Luego del terrible accidente que sufrió el nuevo chicos reality, Elías Montalvo en un reto de altura de Esto es Guerra, el programa dedicó todo un bloque para dar explicaciones sobre lo sucedido y dedicar palabras de aliento al tiktoker al mismo tiempo que se conectaban en videollamada. Varios de sus compañeros llegaron hasta las lágrimas pues fue un suceso que tocó a todos.

El hecho más impactante del emotivo momento fue cuando Tepha Loza decidió coger el micro y dedicar algunas palabras a su hermana Melissa. Cabe resaltar que por muchos años, ambas estuvieron distanciadas sin dirigirse la palabra.

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí (Esto es Guerra) por algo. De corazón te lo digo de corazón Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, le digo con muchas fuerzas a Dios, tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, fueron las palabras de Tepha entre lágrimas.

Tras escuchar lo que decía Tepha, Melissa Loza se dirigió rápidamente a su hermana y con un fuerte abrazo se perdonaron y dejaron atrás todos problemas que las separaron por más de 6 años.

