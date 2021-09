Esto es Guerra: Melissa Loza y Tepha Loza se reconcilian en medio de lágrimas

Tepha Loza pidió perdón a Melissa Loza. (Foto: América TV)

Melissa Loza y Tepha Loza vivieron un emotivo momento en Esto es Guerra. Las hermanas se reconciliaron en medio de lágrimas y con un fuerte abrazo, se perdonaron y curaros sus heridas.

Todo empezó cuando Melissa Loza se acercó al micro para brindarle unas palabras a Elías Montalvo, quien se salvó de un terrible accidente. El joven está estable tras haber caído de varios metros de altura.

“Yo superé de cosas muy fuertes y el más rande me acompañó. Tú vas a ser un ejemplo. Que esto sirva para que la gente realmente crea en Dios. Los ángeles existen y que sí hay un Dios que todo lo ve. No dudes de eso”, dijo Melissa, quien no podía dejar de llorar.

Es en ese momento que Tepha corrió a abrazar a Melissa, quien siguió llorando y correspondió al abrazo de su hermana.