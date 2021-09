Diana Sánchez fue encañonada y asaltada por delincuente en moto: “Me apuntaron en la cabeza”

Diana Sanchéz fue víctima de la delincuencia en Lima.

Diana Sánchez, participante del programa Reinas del Show 2, vivió momentos de terror y pánico al ser interceptada por unos delincuentes que la asaltaron. No obstante, la ex combatiente, aseguró que la encañonaron y le pusieron una pistola en la cabeza para llevarse sus pertenencias.

El día de ayer salgo con mi pareja de baile en el auto, me estaba dirigiendo para llevarlo a su casa y una moto se cuadra al lado mío literal, en la avenida La Marina, ha sido de noche. Puso la pistola sobre mí y me pidió el celular y el celular de mi bailarín”, dijo la exchica reality para el programa América Hoy.

Por el miedo y el pánico, ella solo atinó a entregar sus pertenencias y luego entró en shock por el susto. “Solo me apuntaron a mí, yo entré en crisis y comencé a llorar, mi bailarín estaba tan nervioso que empezó a tener náuseas”, dijo aún muy temerosa por la situación.

Asimismo, aseguró que por la medicación que recibe para controlar la ansiedad, tuvo una reacción más tranquila.

“Yo hace tiempo estoy medicada y la medicación me ayuda mucho a controlarme pero en ese momento no sabes cómo reacciona tu cuerpo. Gracias a Dios Andrés me ayudó a estacionarme porque comencé a manejar muy mal”, aseveró.

Diana Sánchez manifestó que uno de los motivos que la incentivó para dejar la capital, es por la constante inseguridad ciudadana que se vive a diario. Además, aseguró que este momento le pudo costar la vida, ya que los delincuentes cada día están más agresivos.

“Creo que todos los peruanos viven asustados, escondiendo su billetera, su celular”, contó al mismo tiempo que reveló que la primera vez que la asaltaron fueron dos motociclistas que la encañonaron en su carro.

“Ahora Lima está llena de motos y siempre tienes la sensación de que te van a asaltar... hemos llegado a acostumbrarnos a este estilo de vida. Es una vergüenza que tengamos que esconder nuestro celular, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Me da pena porque me gusta mi país pero me da mucha impotencia no hacer nada”, explicó.

A pesar que muchos le han aconsejado que denuncie este hecho. La participante de Las del Show, prefiere mantenerse al margen, ya que asegura que muchas veces estos malhechores buscan vengarse.

“Me dijeron ‘bueno si vas a continuar tienes que saber que son personas muy peligrosas, ya depende de ti’, ahora ya no quiero ni denunciar”, puntualizó.

CRECEN DENUNCIAS DE ROBOS Y ASALTOS EN EL METROPOLITANO

Ante las diversas denuncias de asaltos en el Metropolitano que ha alarmado a los usuarios que día a día hacen uso de este medio de transportes para trasladarse a sus centro laborales, Infobae Perú dialogó con el especialista en Seguridad Ciudadana y Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), César Ortiz, para que brinde algunos consejos a la ciudadanía y así evitar ser víctima de estos malhechores.

Como se recuerda, autoridades del Metropolitano compartieron diversas imágenes de cómo los delincuentes han tomado por asalto las principales estaciones del bus, reduciendo a los usuarios y poniendo en riesgo su integridad por robarles sus pertenencias.

“La delincuencia viene creciendo desde que se levantaron las primeras restricciones por el Covid 19. Viene coaccionando y en mi opinión está preocupante. Hay varias cosas que el ciudadano olvida y por esa mala acción que tiene día a día, prácticamente le regala la oportunidad a ellos”, expresó Cesar Ortiz.

¿CÓMO CUIDAR TUS PERTENENCIAS EN EL METROPOLITANO?

Ten en cuenta estos consejos para que proteger tu integridad y también tus pertenencias. Recuerda siempre estar atentos.

-Evitemos sacar celular, laptop, tablet o algún artículo de valor que llame la atención de los delincuentes.

-El celular debe ir dentro del bolsillo delantero, jamás llevarlo por atrás, ya que los delincuentes pueden usar alguna cuchilla para cortar el bolsillo y sin que se dé cuenta extraerle su equipo celular. El mismo procedimiento con algún monedero o billetera.

-No dejarse distraer por falsas personas que te hablan dentro del bus haciéndote preguntas o pidiéndote favores como cerrar, abrir las ventanas.

