John Kelvin denuncia a Dalia Durán por presunta violencia psicológica y maltrato infantil: “Tenemos que priorizar a mis hijos”

Tras una nueva denuncia en su contra, el intérprete anunció medidas judiciales relacionadas con la tenencia y contacto con sus hijos. Willax/ Amor y Fuego.

La conflictiva relación entre John Kelvin y Dalia Durán vuelve a ocupar titulares. Esta vez, el cantante reapareció públicamente tras su llegada a Lima para anunciar una serie de acciones legales contra la madre de cuatro de sus hijos, una decisión que marca un nuevo episodio dentro de una disputa que se mantiene vigente desde hace varios años.

El cumbiambero decidió pronunciarse luego de que la modelo cubana presentara una nueva denuncia por presunta tentativa de feminicidio, hecho que volvió a colocar a ambos en el centro de la polémica. Frente a este escenario, el intérprete sostuvo que ha decidido recurrir nuevamente a la vía judicial, argumentando que busca proteger los derechos de sus hijos y garantizar que pueda mantener contacto con ellos.

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Durante una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’, el cantante de cumbia explicó que formalizó dos denuncias contra quien todavía es legalmente su esposa. Según indicó, las acciones fueron presentadas luego de considerar que existen situaciones que estarían afectando tanto a los menores como a su relación paterna con ellos.

John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

El cantante asegura que no puede ver a sus hijos

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la insistencia en que actualmente no puede compartir tiempo con sus hijos ni participar activamente en aspectos importantes de sus vidas.

El cantante aseguró que su intención no es generar un nuevo enfrentamiento mediático, sino ejercer plenamente su rol como padre y recuperar el vínculo que considera fundamental para el desarrollo de los menores.

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“Estoy viniendo como padre, asumiendo mi responsabilidad como padre... tanto educativo, recreativo, lo que corresponde a salud y demás porque aquí tenemos que priorizar a mis hijos, son 4 criaturas, yo tengo 6 pero 4 hijos de los cuales no puedo ver, de los cuales no puedo pasar tiempo, calidad de vida con ellos, por ende estoy empezando a proceder como corresponde”, manifestó.

John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

“Tenemos que priorizar a mis hijos”: la defensa de John Kelvin

A lo largo de la entrevista, el cantante reiteró en varias oportunidades que su prioridad son sus hijos. Según explicó, busca que cualquier decisión se tome considerando el impacto que tiene sobre ellos y no únicamente sobre los adultos involucrados en el conflicto.

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John Kelvin aseguró que actualmente enfrenta restricciones que le impiden acercarse a los menores y afirmó que existe el temor de volver a atravesar situaciones similares a las que vivió anteriormente.

En ese sentido, explicó que ha optado por actuar de forma preventiva y dejar constancia formal de su posición frente a las autoridades.

“Estamos viviendo lo mismo en que me vuelven a hacer una denuncia, no me puedo acercar a mis hijos, no puedo verlos entonces cómo se debe proceder, que yo me acerque para que vuelva a pasar lo mismo... ya no va a pasar”, declaró.

John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

La denuncia por presunta violencia psicológica contra Dalia Durán

Dentro de las acciones judiciales anunciadas por John Kelvin se encuentra una denuncia por presunta violencia psicológica, la cual, según explicó, está relacionada con el incumplimiento de acuerdos vinculados a las visitas y al contacto con sus hijos.

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El cantante considera que las condiciones actuales no le permiten ejercer una paternidad activa ni participar de manera constante en la vida cotidiana de los menores.

Por ello, decidió recurrir nuevamente a la vía legal con el objetivo de que las autoridades revisen la situación y determinen si existe una vulneración de derechos.

La denuncia representa un nuevo capítulo dentro de una larga historia de enfrentamientos judiciales, denuncias cruzadas y conflictos públicos que han marcado la relación entre ambos durante los últimos años.

John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

Abogado de John Kelvin explica acusación por maltrato infantil

El abogado Arturo Farge, integrante del equipo legal de John Kelvin, también se pronunció sobre las denuncias presentadas y explicó los fundamentos de la acusación relacionada con los hijos del cantante.

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Según sostuvo, los menores tendrían derecho a mantener contacto con ambos progenitores y cualquier obstáculo que impida ese vínculo podría generar consecuencias emocionales importantes.

“Por maltrato psicológico a sus hijos, sus hijos tienen derecho a ver a su padre y el padre a sus hijos... y eso es tipificado como maltrato psicológico... ella no está cumpliendo con darle calidad de vida a los niños, no los lleva al colegio, está con afectación psicológica...”, declaró el letrado.

John Kelvin denuncia a Dalia Durán y asegura que le impiden ver a sus hijos. Captura: Amor y Fuego.

La disputa legal entre John Kelvin y Dalia Durán suma un nuevo capítulo

La disputa legal entre John Kelvin y Dalia Durán tiene antecedentes que se remontan a 2021 y que marcaron uno de los casos de violencia de género más mediáticos del espectáculo peruano. En julio de ese año, el cantante fue denunciado por la madre de sus hijos tras un grave episodio ocurrido en el distrito de San Miguel. Según la investigación fiscal, el artista ingresó al inmueble pese a tener restricciones de acercamiento y posteriormente fue acusado de agresión física y sexual. Como consecuencia, se dictó prisión preventiva en su contra y fue recluido en el penal de Lurigancho mientras avanzaban las investigaciones.

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En mayo de 2022, el Poder Judicial condenó a John Kelvin a 21 años de prisión efectiva por los delitos de lesiones físicas y violación sexual agravada contra Dalia Durán. Sin embargo, meses después, la defensa del cantante apeló la decisión y una instancia superior anuló la condena por el delito sexual al considerar que no existían pruebas suficientes para mantenerla. Tras permanecer alrededor de 15 meses en prisión, el cumbiambero recuperó su libertad en octubre de 2022, quedando únicamente vigente la responsabilidad por las agresiones físicas. No obstante, los problemas judiciales no terminaron allí, ya que en 2023 volvió a ser detenido por presuntamente incumplir medidas de restricción al acudir a la vivienda de Dalia y protagonizar nuevos incidentes verbales en presencia de sus hijos.

Precisamente, esos hechos derivaron en el proceso por violencia psicológica que concluyó recientemente con una condena de cuatro años y un día de prisión, pena que fue convertida en 103 jornadas de servicio comunitario, por lo que no ingresará a un penal siempre que cumpla las reglas impuestas por la justicia. En paralelo, la confrontación entre ambos continúa. Dalia Durán presentó una nueva denuncia por presuntas agresiones físicas ocurridas este año y aseguró que su hijo mayor también habría resultado afectado durante el incidente.

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John Kelvin y Dalia Durán aparecen en un split de pantalla, con Kelvin respondiendo a la sentencia por agresión y confirmando shows fuera de Perú.