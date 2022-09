Qué sucedió con Gustavo Adolfo Infante y por qué piden su salida de la televisión

Gustavo Adolfo Infante inició una situación que se le habría salido de las manos, según comentaron los presentadores de "Sale el Sol". Desde entonces, algunos famosos e internautas piden la renuncia o despido del periodista (Foto: Gettyimages)

En esta semana el nombre de Gustavo Adolfo Infante se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que mantuvo una discusión con Joanna Vega Biestro y Ana María Alavarado en Sale el Sol el pasado jueves, no obstante, a partir de esta situación, han surgido más polémicas con otros famosos, como Michelle Rubalcava y Sergio Mayer.

Cómo inició la polémica de Gustavo Adolfo Infante

Fue la mañana del pasado 8 de septiembre que el periodista estalló contra sus compañeras dentro de la sección Pájaros en el alambre de Sale el Sol. Mientras que comentaba una nota sobre el supuesto romance entre Giovanni Medina y Sherlyn, Infante leyó un mensaje del empresario, en el que pidió al programa que no lo relacionaran amorosamente con él. A ello, Alex Kaffie comenzó a hacer burlas sobre quién tiene poder de marcar una línea editorial en Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Entre diferentes comentarios en son de broma, Gustavo Adolfo se dirigió a las dos conductoras y les dijo que ellas estaban “ardidas” por la información exclusiva que él llevaba a sus programas, mientras que ellas, principalmente Joanna Vega-Biestro, no había podido sacar ni una nota exclusiva.

A ambas las acusó de querer desacreditar la información que él lanza. Pese a que tanto Joanna como Ana María intentaron contener la situación, él sentenció: “A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joanna, porque yo no puedo estar aquí con Joanna”.

Las respuestas no tardaron en llegar, pues además de que recibió cientos de reacciones en redes sociales por parte del público que estaba viendo en ese momento el programa y que se molestaron por lo sucedido, algunos famosos comenzaron a arremeter contra el presentador.

Uno de los primeros fue Michelle Rubalcava, quien se burló de Infante, tachándolo de “chillona”. Después aseguró que le causaba lástima. Esto causó que surgiera una nueva polémica, pues Gustavo Adolfo le respondió a su excompañero a través de tuits, pero también en su programa de radio, el cual se transmite en YouTube.

El titular de De Primera Mano aseguró que Michelle se salió de Imagen de Televisión por tener problemas de alcoholismo y buscar relacionarse con los directivos de la televisora. Rubalcava no se quedó callado y en su canal de YouTube aseguró que Infante estalló debido a que recibió la notificación de que Sergio Mayer lo denunció por daño moral y la querella sí fue aceptada.

Por otra parte, Sergio Mayer lanzó un comunicado dirigido al director de Imagen Televisión para que despidan a Gustavo Adolfo Infante debido a que lo ocurrido sería un ataque misógino en contra de las presentadoras.

“No sólo se trata de una falta de respeto a sus compañeras, también es una ofensa al público en un acto claro de acoso laboral y de prepotencia, poniendo en duda la credibilidad y la ética de las periodistas”, se lee en una parte de la misiva. A esta carta la apoyaron Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

Aunado a ello, también hubo un intercambio de tuits entre los dos; mientras que Mayer lo tachó de “cobarde y patético”, Infante aseguró que el actor tendría lazos con el narcotráfico y, además, pretende deportar a la mamá de su nieta, Natália Subtil.

También Linet Puente, Angélica Palacios y Alfredo Adame utilizaron sus respectivas redes sociales para arremeter contra el periodista.

Debido a las múltiples reacciones, Gustavo Adolfo Infante se tuvo que disculpar en el programa De Primera Mano la tarde del mismo día, pero también en la emisión de Sale el Sol del viernes.

A través de ambos programas reconoció que se alteró y se disculpó con sus compañeras y con el público. Asimismo, tanto Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado ofrecieron sus disculpas al auditorio.

Alex Kaffie, quien desde el momento en que Infante comenzó a atacar a las presentadoras se quedó callado y no dio declaración alguna de lo sucedido, además de que no se presentó a Sale el Sol al día siguiente, lanzó un corto comunicado la tarde del viernes en su columna Sin Lisonja.

Kaffie comentó que la situación lo sorprendió tanto que no supo cómo reaccionar, por lo que se disculpó con sus compañeras ya que no habló en el momento correcto.

No obstante, pese a todas las disculpas que hubo, la polémica continúa ya que varios famosos e internautas no están de acuerdo con que Infante siga siendo parte de los programas en los que trabaja, por lo que inclusive comenzó a circular una petición en change.org para que sea despedido. Hasta el momento, la solicitud ha reunido 6 mil 230 firmas.

