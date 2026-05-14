Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

El vehículo en el que se desplazaba "El Checo" cuenta con un reporte de robo en Estados Unidos. (Imagen potenciada con IA | Infobae México)

La detención de Sergio “N”, alias “El Checo”, representó un golpe contra la estructura regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la frontera norte del país. El hombre de 51 años fue capturado este miércoles en Tecate, luego de una persecución de más de 30 kilómetros en la que, según autoridades estatales, utilizó armas de fuego y ponchallantas para intentar escapar.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el detenido fue identificado como presunto operador y jefe regional de una célula criminal con presencia en Cerro Azul y Nueva Colonia Hindú, zonas consideradas estratégicas para el trasiego de droga y la disputa territorial entre grupos criminales.

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Las investigaciones estatales lo señalaban además como “generador de violencia” en la región por su presunta participación en operaciones armadas y enfrentamientos entre células rivales.

Su historial criminal se remonta al menos a 2016

Los antecedentes públicos de “El Checo” se remontan a marzo de 2016, cuando fue detenido sobre la carretera libre Tijuana-Tecate con más de 28 kilogramos de cristal y 36 mil dólares en efectivo.

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En aquel operativo, reportado por medios locales y autoridades de seguridad, fue identificado como presunto integrante del Cártel Arellano Félix y relacionado con Alfonso Lira Sotelo, señalado entonces como operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana.

Con el paso de los años, autoridades de Baja California lo ubicaron presuntamente dentro de la estructura del CJNG, organización que incrementó su presencia en la región fronteriza en medio de disputas con células sinaloenses.

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La persecución y el arsenal asegurado

La captura ocurrió cuando agentes estatales detectaron a Sergio N conduciendo un Jeep Rubicon con reporte de robo en Estados Unidos en un camino de terracería rumbo a Rancho Viejo, en Tecate.

Las autoridades aseguraron al "Checo" dos armas largas, dos pistolas, cargadores, más de 200 cartuchos útiles, chalecos tácticos y diversas dosis de metanfetamina. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Según el reporte oficial, el conductor aceleró al notar la presencia de las autoridades, lo que derivó en una persecución sobre la carretera Tecate-Ensenada. Durante la huida presuntamente disparó contra agentes y arrojó ponchallantas para bloquear el paso de las patrullas.

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El operativo terminó después de que el vehículo chocó contra un árbol. Tras la captura, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos pistolas, cargadores, más de 200 cartuchos útiles, chalecos tácticos y diversas dosis de metanfetamina.

Reportes de inteligencia lo vinculan con “Los Volteados”

Medios locales y reportes de inteligencia también relacionaron a “El Checo” con la facción conocida como “Los Volteados”, un grupo criminal que presuntamente rompió vínculos con el cártel de Sinaloa para alinearse con el CJNG en Baja California.

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Esos mismos reportes señalaban que el detenido habría sobrevivido recientemente a ataques atribuidos a grupos rivales que buscaban recuperar el control de zonas disputadas en Tecate, particularmente en áreas como Nueva Colonia Hindú, donde durante 2026 se registraron enfrentamientos armados entre células criminales.

La captura ocurrió además en medio de la reconfiguración interna del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder histórico de la organización criminal.

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