Chivas golea al América en la final de ida de la categoría Sub-21

El Rebaño Sagrado vive un gran momento en todas las categorías y es que además del éxito que están teniendo en la mayor al llegar a semifinales, se encuentran disputando el título en fuerzas básicas. (X: Chivas)

Este miércoles estuvo cargado de intensa actividad para los representativos rojiblanca y es que además del empate de la categoría mayor en las semifinales de ida ante Cruz Azul, se disputó el primer capítulo de la final Sub-21, donde Chivas dio un paso importante hacia el campeonato tras golear 4-1 al América en el Clásico Nacional.

Goleada rojiblanca

Esteban Mendoza y Jesús Hernández fueron las figuras del encuentro (X: Chivas)

El primer gol vino tras un tiro de esquina, cuando Esteban Mendoza aprovechó un centro al segundo poste, el cual remató para abrir el marcador a favor de Chivas.

PUBLICIDAD

Los siguientes minutos transcurrieron con superioridad del cuadro rojiblanca, generando varias oportunidades de peligro hasta que llegó el segundo tanto del partido producto de Jesús Hernández, quien controló el balón para enfilarse hacia el área, recortar a dos defensas del América y definir a portería.

En el segundo tiempo, Guadalajara mantuvo el dominio y Mendoza apareció de nuevo dentro del área para marcar el tercero y su segundo de la noche.

PUBLICIDAD

América respondió con un gol de Miguel Ángel Carreón, que acercó a su equipo con un disparo potente, pero el mejor gol de la noche llegó a través Jesús Hernández, quien sentenció el partido con una auténtica anotación de bandera, ya que tras ver adelantado al guardameta azulcrema, realizó una vaselina desde fuera del área para poner el 4-1.

Cuándo será el partido de vuelta

El encuentro de vuelta será el sábado en las instalaciones de Coapa. (X: Chivas)

El encuentro de vuelta en la final de la categoría Sub-21 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) en la Cancha Centenario No.5 de las Instalaciones del Club América.

PUBLICIDAD

Si bien es cierto que esta categoría no recibe los reflectores que debería, es una realidad que en fuerzas básicas es donde comienzan los verdaderos clásicos, pues desde jóvenes los clubes le enseñan a los jugadores el significado de los colores que están portando.