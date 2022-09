“Lo intenté, pero me equivoqué”: Joanna Vega-Biestro confesó que Gustavo Adolfo Infante y Álex Kaffie no son sus amigos

Joanna Vega-Biestro, Kaffie y Gustavo Adolfo (Fotos: Instagram)

Tras el fuerte pleito que se presenció en vivo el jueves pasado durante Sale el Sol, donde Gustavo Adolfo Infante estalló contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, la incómoda situación parece estar lejos de terminar. Pues una de las conductoras afectadas confesó que no considera que ni el presentador de El minuto que cambió mi destino o Álex Kaffie, el cual estuvo presente en la pelea, pero se limitó a guardar silencio, eran sus amigos.

Fue durante un live en su cuenta de Instagram, donde Joanna destapó que, aunque intentó entablar una relación más cercana con ambos famosos, tras el altercado se percató que tal vez eso no sería posible.

“(No nos considerábamos amigos), somos compañeros de trabajo, yo con Ana y Héctor Vargas, con ellos dos sí hice una bonita amistad, Kaffie y Gustavo son compañeros de trabajo a los cuales yo he intentado, porque al parecer me he equivocado en el intento”, sentenció durante su transmisión y continuó:

Los respeto, respeto sus opiniones, sus formas no las comparto a veces. Entonces tal vez soy muy intensa en defender mi opinión, no podemos ir por la vida pensando que si no opinas como yo estás en mi contra, no va por ahí, somos seres completamente diferentes y podemos opinar diferente.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Asimismo, la conductora de Sale el Sol ahondó en que lo más incómodo para ella fue la manera en que Gustavo Adolfo Infante se refirió a su persona, pues consideró que no era la adecuada.

“Lo que no está padre son las formas, si él no está a gusto con ciertas cosas, se vale platicarlo, pero llevarlo a eso pues no”, dijo.

Joanna Vega-Biestro se mostró dispuesta a darle vuelta a este desagradable capítulo en su vida y no engancharse más con la situación, ya que sería un desgaste innecesario. Además, aprovechó el en vivo para agradecerle al público por todo el apoyo que le brindaron.

“Gracias por todos los comentarios, de verdad estoy hasta conmovida porque siempre he dicho que nosotros no debemos ser la nota, nosotros solamente damos la nota y lamentablemente ahora nos tocó ser la nota y pues sí estoy de verdad muy agradecida porque lo que es con Ana y conmigo hemos recibido muchas muestras de cariño’', externó.

Álex Kaffie se disculpó con las conductoras de “Sale el Sol”

Después de que Infante arremetió contra sus compañeras de Sale el Sol por supuestamente no hacer el mismo esfuerzo que él dentro del programa, así como por desacreditar las notas que él saca, Álex Kaffie fue criticado en redes sociales, pues él en ningún momento hizo comentario alguno, pese a que se encontraba presente mientras se peleaban.

En este contexto, Kaffie se disculpó con sus compañeras a través de su columna Sin Lisonja, en en donde reconoció que fue un error no haber hablado en su momento; no obstante, aclaró que la situación lo tomó por sorpresa y no supo cómo reaccionar.

“Ofrezco disculpas a mis compañeras y al público televidente por haberme quedado callado. Debí abrir la boca para apaciguar el momento sumamente bochornoso ocurrido en #PajarosEnElAlambre (Sale el Sol). La acalorada situación me descolocó a tal grado que no atiné a articular ninguna palabra. Perdón”, aclaró el famoso.

SEGUIR LEYENDO