Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más (Foto: Infobae Méxiuco/ Jovani Pérez)

Este 14 de mayo del 2026, Anahí Giovanna Puente Portilla celebra 43 años consolidada como una de las figuras más queridas y emblemáticas de la música y la televisión mexicana.

Su trayectoria, marcada por éxitos como solista y la internacionalización junto a RBD, está atravesada también por momentos de lucha personal y resiliencia, haciendo de su vida una historia de superación constante.

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El inicio: una niña estrella y el Ariel

El camino de Anahí en los reflectores comenzó a muy temprana edad. A los dos años debutó en el programa infantil Chiquilladas, donde su carisma la hizo destacar rápidamente. Con solo ocho años, obtuvo el Ariel —el máximo reconocimiento del cine mexicano— por su papel en la cinta Había una vez una estrella, convirtiéndose en una de las actrices infantiles más premiadas de su generación.

En esa etapa, Anahí ya demostraba una sensibilidad artística que se reflejaría después en canciones como “Desesperadamente sola” y “Superenamorándome”, anticipando una personalidad intensa y versátil.

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Con solo ocho años, obtuvo el Ariel —el máximo reconocimiento del cine mexicano— por su papel en la cinta Había una vez una estrella, convirtiéndose en una de las actrices infantiles más premiadas de su generación (Foto: Anahí)

Adolescencia, telenovelas y el reto de crecer bajo los reflectores

La adolescencia de Anahí estuvo marcada por papeles en melodramas como Muchachitas y Ángeles sin paraíso, pero también por desafíos personales. En la telenovela Mujeres engañadas, compartió créditos con figuras como Andrés García, quien se convirtió en mentor y amigo durante esa etapa difícil. El trabajo constante y la exposición mediática trajeron consigo presiones que la cantante enfrentó desde joven.

Fue durante el rodaje de Primer amor… a mil por hora (donde interpretó a Giovana Luna) que Anahí comenzó a lidiar con la anorexia nerviosa, una batalla que se agravó con su primer protagónico estelar en Clase 406. En entrevistas posteriores, la actriz ha contado que llegó a pesar apenas 35 kilos y que su lucha incluyó hospitalizaciones y un proceso de recuperación largo y doloroso.

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"Mujeres engañadas" fue una telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa para Televisa entre 1999 y 2000 (Foto: Televisa)

Rebelde: el fenómeno global y el nacimiento de una Popstar

En 2004, Anahí dio vida a Mía Colucci en la telenovela Rebelde, un personaje que marcó un antes y un después en su carrera. La serie no solo fue un éxito rotundo en México, sino que su alcance se expandió a América Latina, Brasil, Europa y Estados Unidos. El grupo formado por la producción, RBD, rompió récords de ventas y llenó estadios con éxitos como “Sálvame”, “Nuestro amor” y “Este corazón”.

Anahí, con su inconfundible estilo pop y voz, se consolidó como referente para millones de adolescentes. Sus canciones como solista —“Amnesia”, “Me hipnotizas”, “Alérgico”— alcanzaron los primeros lugares en radio y plataformas digitales, fortaleciendo su imagen como una de las popstars más relevantes de México.

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Anahí Puente dio vida a Mía Colucci en la telenovela "Rebelde".

Ataques públicos y superación personal

El ascenso de Anahí no estuvo exento de polémicas y ataques públicos. La exposición mediática y los rumores sobre su salud mental y física la colocaron en el centro de debates sobre los trastornos alimenticios en la farándula. Lejos de esconderse, la artista decidió hablar abiertamente sobre su lucha contra la anorexia, convirtiéndose en un ejemplo de superación para jóvenes que atraviesan situaciones similares.

A través de su música y de temas como “Absurda”, Anahí envió mensajes de fortaleza y autoaceptación, logrando que miles de fans encontraran en sus palabras un aliento para buscar ayuda y no rendirse. Su testimonio ha sido reconocido como uno de los más honestos y valientes en la industria del entretenimiento mexicano.

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Retiro, familia y una nueva etapa fuera del escenario

Tras la separación de RBD en 2009, Anahí se enfocó en su carrera como solista y, posteriormente, en su vida personal. En 2015 sorprendió al casarse con el político chiapaneco Manuel Velasco Coello, con quien formó una familia fuera del ojo público. El nacimiento de sus hijos, Manuel y Emiliano, marcó una nueva etapa centrada en la maternidad y el bienestar emocional.

Aunque se alejó de los escenarios, Anahí ha mantenido contacto con sus seguidores y ha participado en eventos especiales, incluyendo el esperado reencuentro de RBD. En redes sociales, comparte reflexiones sobre la importancia de la salud mental, la familia y el autocuidado.

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(Foto: Instagram de Anahí)

Ejemplo de resiliencia y legado para nuevas generaciones

A los 43 años, Anahí se mantiene como un ícono de la cultura pop mexicana y un referente de resiliencia. Su historia, marcada por éxitos, retos y superación, la posiciona como un ejemplo para miles de jóvenes en México y el mundo. Canciones como “Mi delirio” y personajes como Mía Colucci siguen inspirando a nuevas generaciones a soñar, luchar y, sobre todo, buscar la felicidad desde la autenticidad.