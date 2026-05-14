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Gobierno de la CDMX niega amenazas previas y red interna en el asesinato de colaboradores de Brugada

Al cumplirse un año del crimen, Clara Brugada afirmó que no hubo amenazas previas y la Fiscal Alcalde descartó una filtración interna. Hay 18 detenidos

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El equipo cercano de la funcionaria aclaró que no hubo indicios ni advertencias previas que permitieran prever la agresión, mientras que el operativo criminal fue preparado con anticipación y sofisticación fuera del alcance institucional. (Infobae-Itzallana)
El equipo cercano de la funcionaria aclaró que no hubo indicios ni advertencias previas que permitieran prever la agresión, mientras que el operativo criminal fue preparado con anticipación y sofisticación fuera del alcance institucional. (Infobae-Itzallana)

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reveló que ni ella ni su equipo recibieron señal alguna de lo que se avecinaba. La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, fue más lejos: descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Dos declaraciones que, juntas, apuntan hacia afuera del Gobierno capitalino como origen del ataque.

“Nunca recibimos ninguna amenaza”

Ante los medios de comunicación, Brugada respondió con precisión a una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

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La declaración cobra peso si se considera la magnitud del operativo criminal. La Fiscal Alcalde Luján detalló que el ataque fue planeado con al menos 20 días de anticipación, con seguimientos a las víctimas desde sus domicilios, reuniones previas en predios del Estado de México y una logística que incluyó siete vehículos y al menos seis ejecutores directos. Todo eso ocurrió sin que el Gobierno capitalino recibiera una sola señal de alerta.

La Fiscalía descarta filtración desde adentro

Fue la Fiscal Berta Alcalde Luján —no Brugada— quien abordó el otro flanco sensible del caso: la posibilidad de que alguien dentro del Gobierno hubiera filtrado información sobre la ruta cotidiana de José Muñoz Vega y Ximena Josefina Guzmán Cuevas. Su respuesta fue directa: hasta el momento, la investigación no arroja indicios de una red interna que hubiera facilitado el crimen.

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Lo que sí estableció la Fiscalía es que los criminales obtuvieron esa información por sus propios medios, con semanas de vigilancia sobre los movimientos de las víctimas.

Asesinato colaboradores de Brugada
Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Clara Brugada, mientras que José Muñoz era su asesor (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

18 detenidos, pero el autor intelectual sigue libre

El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez. Al cumplirse un año, el balance de la investigación es:

  • 18 personas detenidas en total
  • 10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa
  • 8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación
  • Un integrante del grupo delictivo con orden de aprehensión fue localizado muerto en Morelos meses después

La investigación identificó la participación de un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, pero aún no se ha determinado públicamente quién ordenó y financió la operación. Esa sigue siendo la pregunta central.

Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Clara Brugada afirmó que el caso del asesinato de sus colaboradores no quedará impune. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“No habrá impunidad”

Brugada cerró la conferencia con un mensaje directo a las familias de las víctimas y a la ciudadanía, cargado de un tono que rebasó el protocolo institucional. Describió a José Muñoz como compañero de lucha de más de 35 años y a Ximena Guzmán como colaboradora con quien trabajó siete años de forma intensa.

“No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó. Y añadió que la investigación no se ha detenido ni un solo día desde el crimen.

La promesa sigue en pie. El autor intelectual, libre.

Las dos voces bien diferenciadas, cada declaración en su lugar. ¿Le ajustamos algo?

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