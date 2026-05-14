México

Desalojan Ciudad Judicial en CDMX por supuesta amenaza de bomba

Decenas de trabajadores permanecen al exterior de las instalaciones mientras autoridades verifican la situación

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Personal del Poder Judicial exigió aumento salarial del 7.7 por ciento
Trabajadores del Poder Judicial desalojaron las instalaciones. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este jueves fueron desalojadas las instalaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México por una supuesta amenaza de bomba, lo que provocó una fuerte movilización policiaca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que acudieron al sitio personal especializado del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros y una célula de la Unidad Canina K9 de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) tras recibir el reporte.

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De acuerdo con las autoridades, fue a través de correos electrónicos que se alertó de la presunta colocación de un artefacto explosivo en las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Con el objetivo de preservar el bienestar de los trabajadores y visitantes, las autoridades procedieron con su evacuación mientras se realiza la revisión de los edificios.

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“Al momento, se inició el proceso de evacuación de los trabajadores y visitantes, en tanto se realizan las acciones de revisión en oficinas, pasillos, estacionamientos, y demás áreas del complejo”, detalló en un comunicado la SSC.

Decenas de personas fueron desalojadas

Desalojo Ciudad Judicial CDMX
Foto: Redes sociales

Ante la amenaza, decenas de visitantes y trabajadores de Ciudad Judicial salieron de las instalaciones mientras se revisa la posible presencia del explosivo.

El Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un comunicado donde refirió que fue derivado de un reporte recibido por autoridades de seguridad pública que se activaron los protocolos institucionales ante una amenaza de riesgo en las instalaciones de los juzgados de la alcaldía Cuauhtémoc.

“En tanto, se han adoptado las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal del Poder Judicial”, se lee en el documento.

Además, exhortó al personal del Poder Judicial y público en general a atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

*Información en desarrollo...

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