Lanzaron petición para que Gustavo Adolfo Infante salga de la televisión

Miles de usuarios han firmado una petición del sitio change.com para pedir a los directivos de Imagen Televisión que Gustavo Adolfo Infante salga de la Televisora (Foto: Gettyimages)

Debido a la reciente polémica de Gustavo Adolfo Infante por atacar a sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en Sale el Sol, en redes sociales ha comenzado a circular una petición para que el periodista sea despedido de Imagen Televisión.

Fue el pasado jueves que Gustavo Adolfo Infante se fue contra sus compañeras en Sale el Sol por supuestamente demeritar su trabajo, inclusive mencionó que hablaría con los directivos para que Joanna Vega-Biestro saliera del programa, si no él se despediría del matutino.

Esto provocó que cientos de comentarios surgieran en contra del periodista, quien después tuvo que disculparse a través de De Primera Mano y en la emisión de este viernes de Sale el Sol; no obstante, parte del público e internautas quieren llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que comenzaron a hacer circular una petición del sitio change.org para que saquen al presentador de sus programas en Imagen Televisión.

Tanto Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado tuvieron que pedir disculpas al público de "Sale el Sol" por la discusión que comenzó su compañero (Foto: Captura de pantalla/Sale el sol)

Pese a que la petición “Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV” fue creada hace dos años por la usuaria Eloina del Río, es hasta esta semana que ha cobrado relevancia, pues en ella se habla del supuesto comportamiento del periodista hacia sus colegas y el público.

“Pido su ayuda para levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen Tv, ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación. Y cuando discrepa en opiniones, ataca con todo tipo de groserías a sus colegas periodistas amenazándolos, les mienta la madre madre y lo impensable: ¡HASTA NOS HA MENTADO LA MADRE AL MISMO PÚBLICO QUE LO SEGUIMOS!”, se lee en la carta dirigida a Olegario Vázquez, director de la televisora.

Hasta la noche de este 9 de septiembre, la petición ha reunido 5 mil 756 firmas de 7 mil 500 que son la meta.

Según explicó Ana María Alvarado, desde días atrás Gustavo Adolfo Infante se había mostrado molesto con ellas, pero no pensaron que fuera a reclamarles en vivo (Foto: Gettyimages)

Entre los comentarios de la solicitud, los internautas manifestaron su enojo y los motivos por los que no quieren que Infante siga al aire en Sale el Sol y De Primera Mano.

“Estoy firmando porque no estoy de acuerdo con la actitud del periodista, su actitud altanera y misógina”, “Son años de maltrato a compañeros y sobre todo, la violencia que siempre ejerce a los demás”, “Para que jamás volva a acosar y dañar a una mujer . Ya basta”, fueron algunas de las razones por los que usuarios firmaron la petición.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante en “Sale el Sol”?

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

El pasado jueves, durante la transmisión del matutino de Imagen Televisión, mientras los conductores daban sus opiniones acerca de una nota sobre el supuesto romance entre Giovani Medina y Sherlyn, Gustavo Adolfo Infante acusó a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado de siempre criticar su trabajo, pero de no ser capaces de sacar información exclusiva, contrario a lo que él hace, según mencionó.

Pese a que las presentadoras quisieron defenderse, él volvió a arremeter en contra de las dos, principalmente hacia Vega-Biestro.

“Empezando con Joanna Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana”, dijo.

Luego de esto, este viernes el presentador se disculpó, así como lo hicieron sus compañeras, argumentando que fue una situación que se les salió de las manos, pero que comprendían lo sucedido.

Algunos de los famosos que se han mostrado en contra del periodista por lo acontecido son: Sylvia Pasquel, Sergio Mayer, Michelle Rubalcava, Linet Puente, Laura Zapata, Héctor Navarro y Alfredo Adame.

