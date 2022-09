La irónica y sugestiva respuesta de Michelle Rubalcava a las acusaciones de Gustavo Adolfo Infante

Michelle Rubalcava comentó que una de las razones por las que Gustavo Adolfo Infante está enojado con él es que fue notificado sobre una denuncia que Sergio Mayer interpuso en su contra (Fotos: Instagram/@michrubalcava, Getty Images)

En medio de la polémica que inició el pasado jueves por las acusaciones que hizo Gustavo Adolfo Infante contra sus compañeras de Sale el Sol, Michelle Rubalcava respondió a las acusaciones de su excompañero sobre sus supuestos problemas de alcoholismo, pidiendo que lo desbloqueara porque seguramente sus ataques son debido a que lo “ama”. Además, afirmó que el motivo del enojo de Infante es que ya procedió una denuncia de Sergio Mayer en su contra.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante afirmara que Michelle Rubalcava se vio obligado a dejar Sale el Sol debido a que era “borracho”, el presentador de Chismorreo respondió, y aunque esta vez no se preocupó por desmentir las declaraciones de su excompañero, se burló de la forma en que el titular de De Primera Mano ha decidido atacarlo.

“Jajajajaja me voy enterando que la alcohólica closetera me acaba de decir ‘BORRACHO’ y que le tiraba la onda a los ejecutivos de @ImagenTVMex anda ardida esa mujer!!”, escribió Michelle en su cuenta de Twitter.

pese a que en varias ocasiones Rubalcava ha mencionado que Infante lo tiene bloqueado de redes sociales, intentó arrobarlo en el video donde el presentador hizo las declaraciones que hizo respecto a Michelle. En este segundo mensaje escribió: “Ya bebé acéptalo, me amas @gainfantetv”.

Rubalcava obtuvo decenas de respuestas en apoyo, entre las que un usuario mencionó que quizás Gustavo Adolfo se siente frustrado por sus sentimientos hacia Michelle y esa es la forma en que lo expresa, tuit que el comunicador respondió en son de burla: “Es mi más seguro”.

Asimismo, a través de Instagram compartió el mismo video de Gustavo Adolfo Infante para también contestarle por este medio.

Es mi más seguro 🙈 https://t.co/OQPui1YcmM — Michelle Rubalcava (@MichRubalcava) September 10, 2022

“Qué fea de modos eres! Por qué me criticas mi anhelo de ser la primera dama @gainfantetv (me tiene bloqueado por cierto)”, se lee en una de sus historias temporales.

“Soy borracha, pero buena muchacha, y además aceptada, jamás closetera”, “Te amo @gainfantetv, pero ya desbloquéame”, fueron otros de sus comentarios.

Michelle Rubalcava no se detuvo con solo esas respuestas a su excompañero, sino que también utilizó su canal de YouTube para asegurar que no se arrepentía de lo que había escrito en Twitter, pues nuevamente recordó que él habría salido de Imagen Televisión por culpa de los supuestos abusos de Infante hacia él cuando trabajaron juntos.

Además de este mensaje, Michelle lanzó otros dos sobre el mismo video de las declaraciones de su colega (Foto: Instagram/@michrubalcava)

“Es un señor que, a pesar de todo, me da lástima, porque es tanto el karma, porque si ustedes supieran... es que ustedes... lo que hizo ayer es nada más una mancha más al tigre. Todas las que este señor ha hecho, ustedes no tienen ni idea (...) son cosas terribles, que yo no entiendo por qué no hay gente que ha salido a hablar, sinceramente”

Aunado a ello, comentó que, según su información, la razón por la que Infante explotó contra Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado el pasado jueves fue porque habría sido notificado que una denuncia que Sergio Mayer hizo contra él sí procedió.

“Les cuento que yo ya me enteré por qué según anda más enojado con Mayer que nunca, porque Mayer le puso una demanda por daño moral (...) ayer u hoy, viernes, ya lo van a estar notificando, a Gustavo Adolfo Infante, y ya sabe, es por eso que está enojado (...) A Gustavo ya le está empezando el karma y, repito, no es algo que me dé gusto, pero sí es bien bonito ver que la vida hace justicia”, reveló El Mich.

Para cerrar el tema, le envió un mensaje Adolfo Infante, aconsejándole que se acerque a Dios para poder sacar los sentimientos negativos y no dañe a sus compañeros.

“Acércate a Dios, Gustavo, en verdad. Acércate a Dios porque estás llevándote tú solito a tu destrucción, sinceramente”, comentó Michelle.

SEGUIR LEYENDO: