Detienen a tres personas con armas largas, cocaína y metanfetaminas en cateo de Iztapalapa

Las autoridades también incautaron armas de fuego, cargadores y teléfonos, mientras el inmueble quedó bajo custodia para nuevas investigaciones. Crédito: SSC

Una operación de inteligencia policial derivó este jueves en la detención de tres personas y el decomiso de aproximadamente kilo y medio de droga en un inmueble de la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

La acción fue producto de semanas de trabajos de campo y gabinete por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, quienes recopilaron denuncias vecinales sobre la venta y distribución de narcóticos en distintas colonias de la demarcación.

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Con base en esa información, las autoridades identificaron un predio en la avenida Cuatro de la colonia Renovación como posible punto de almacenamiento de droga. Los datos recabados se entregaron al Ministerio Público, que los presentó ante un juez de control para obtener la orden de cateo correspondiente.

De acuerdo con los reportes, la diligencia se ejecutó de forma coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, lo cual permitió intervenir el inmueble con respaldo de las cuatro instituciones de seguridad.

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Las autoridades también incautaron armas de fuego, cargadores y teléfonos, mientras el inmueble quedó bajo custodia para nuevas investigaciones. Crédito: SSC

Al interior del predio, los uniformados aseguraron 300 gramos de posible metanfetamina, 670 gramos de una sustancia con características de cocaína y 500 gramos de una hierba seca compatible con marihuana. El total acumulado de las tres sustancias superó el kilo y medio referido por el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, en un comunicado.

Además de la droga, los policías encontraron dos armas largas, una corta, dos cargadores y dos teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones del caso.

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Las tres personas detenidas

En el lugar, los agentes detuvieron a dos hombres —de 28 y 31 años— y a una mujer de 26 años, identificados en el tuit del secretario como Víctor Hugo “N”, José Rafael “N” y Guadalupe Ivón “N”. A los tres se les informaron sus derechos constitucionales de inmediato.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades precisaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las tres personas son consideradas inocentes hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

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Las autoridades también incautaron armas de fuego, cargadores y teléfonos, mientras el inmueble quedó bajo custodia para nuevas investigaciones. Crédito: SSC

Al concluir la diligencia, el predio fue sellado y quedó bajo resguardo policial para dar continuidad a las investigaciones. La medida busca preservar posibles indicios adicionales que puedan surgir del análisis del lugar.

La SSC y la FGJ subrayaron que toda la operación se desarrolló en apego estricto a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar con investigaciones conjuntas para identificar a otros generadores de violencia en la ciudad.

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