México

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Los elementos navales realizaban labores de vigilancia en el Pacífico mexicano cuando hallaron los bultos con droga

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Marina decomisa cocaína en Huatulco
Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaba en el mar cerca del estado de Oaxaca.

Las autoridades informaron que el hallazgo se llevó a cabo durante labores de vigilancia en el Pacífico mexicano, cuando los elementos navales detectaron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto que flotaban en el mar. Luego de recuperarlos, identificaron que contenían una sustancia similar a la cocaína.

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Fue en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) que se realizó el aseguramiento de la carga ilícita, aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco.

Los 13 paquetes fueron trasladados a Huatulco. Video: Semar

Los objetos fueron trasladados al puerto de Huatulco para su resguardo e investigación, por lo que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial correspondiente y dará continuidad a las investigaciones.

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El operativo se enmarca en las acciones permanentes que realiza la Armada de México para combatir el trasiego de drogas por rutas marítimas que provienen de Sudamérica hacia costas de México y Centroamérica.

El aseguramiento de estos paquetes se suma a un total de 65.5 toneladas de carga ilícita recuperadas en el mar durante la actual administración, de acuerdo la Semar. Las autoridades subrayaron que estas operaciones buscan inhibir el tráfico de drogas y fortalecer el Estado de derecho en las aguas nacionales.

En Manzanillo fueron asegurados paquetes de droga declarados como “aires acondicionados”

Decomiso cocaína en Manzanillo
Foto: Marina

Este miércoles la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de más de 190 paquetes con presunta cocaína en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, luego de que se realizó una inspección en un buque con bandera de Panamá.

El hallazgo se realizó dentro de un contenedor durante la descarga de un buque portacontenedores, el cual presuntamente transportaba aires acondicionados con destino a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Tras una revisión de rutina realizada por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y de la Aduana de Manzanillo, los elementos encontraron cuatro bultos que contenían 198 paquetes con un peso superior a 200 kilogramos de droga.

Los paquetes con droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación final de lo asegurado.

En esta acción no se reportaron personas detenidas; sin embargo, la Semar informó que el decomiso forma parte de las labores permanentes de inspección y vigilancia portuaria que realizan.

Decomiso de cocaína por la Marina en Manzanillo
Foto: Marina

Otro decomiso reciente se registró en Manzanillo este mismo mes, cuando los elementos navales localizaron cinco bultos con una sustancia granulada similar a la metanfetamina que se encontraba oculta dentro de un contenedor.

Los paquetes se encontraban en una carga con destino a Nueva Zelanda en un buque con bandera de Singapur, el cual presuntamente transportaba compactadoras de cartón.

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