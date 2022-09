Joanna Vega-Biestro respondió a ataques de Gustavo Adolfo en ‘Sale el Sol’: “No necesito defender mi trabajo”:

(Fotos: Instagram)

Gustavo Adolfo Infante continúa en el ojo del huracán, pues después de arremeter contra dos conductoras de Sale el Sol hace unos días y señalaras de “no trabajar bien”, ni “tener contactos para conseguir exclusivas”. Las redes sociales estallaron y tanto televidentes como miembros de la farándula mexicana tacharon al presentador del Minuto que cambió mi destino de misógino y violento.

Ante esto, Infante se disculpó públicamente con las afectadas en vivo, pero fue Joanna Vega-Biestro (la cual recibió la mayoría de los ataques por parte del periodista) quien aclaró la situación el viernes pasado durante una transmisión en vivo de Instagram.

Ahí, Joanna, acompañada de Ana María Alvarado -la otra conductora que se vio envuelta en la disputa- se mostró consternada con los duros comentarios que Infante hizo en su contra y se defendió al decir que ella trabaja arduamente y da lo mejor de sí durante la sección de espectáculos Pájaros en el alambre.

“Yo trabajo mucho, tenemos estilos muy diferentes y claro que yo he hecho entrevistas y no sé él a qué se refiere con qué es una ‘exclusiva’ pero creo que no tengo que defender mi trabajo”, puntualizó.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Asimismo, Joanna mencionó que nunca se ha sentido cómoda alardeando sobre cuáles han sido sus logros profesionales, pero tampoco iba a permitir que otras personas menospreciaran lo que tanto se ha esforzado por lograr.

“Yo no me considero una persona que esté hablando de ella misma todo el tiempo, ‘yo hice, yo esto, yo el otro’, porque quiero que mi trabajo hable por mí, entonces si para él su opinión es que yo no trabajo, lo siento, pero trabajo y trabajo mucho”, dijo y continuó:

Más ahora que tengo una hija y quiero que ella crezca con una imagen de una mamá, que es una mujer que trabaja para que ella sepa que ella puede hacer y lograr lo que quiera y que no necesita de absolutamente nadie.

(Foto: Captura de pantalla/Sale el sol)

Respecto a como serán sus próximas intervenciones en Sale el Sol, la conductora mencionó que no está en sus planes cambiar su forma, porque aseguró que prefiere ser transparente con el público.

“Esperamos sacudirnos esto rápido, ya depende de lo rencoroso, orgulloso de cada quién, pero mi estilo no puede cambiar porque yo no soy ningún personaje en la televisión, yo soy yo y la forma en la que yo trabajo entonces no puedo cambiar mi forma ni mi estilo, voy a seguir dando mi opinión”, sentenció.

Una vez más, Joanna aprovechó el momento para disculparse con la audiencia que presenció el momento hace unos días.

“También ofrecerles una disculpa porque sí fue un momento sumamente incómodo, un momento que no debe pasar en televisión, situaciones que no hay manera”, comentó.

Qué le dijo Gustavo Adolfo a Joanna Vega-Biestro

Todo aconteció durante la transmisión del matutino de Imagen TV del pasado jueves, cuando Infante acusó a Joana Vega-Biestro y Ana María Alvarado de aparentemente querer desacreditarlo. Así, aunque las presentadoras le repitieron varias veces que tener diferentes puntos de opinión no era atacarlo, el periodista estalló contra ellas y las acusó de no hacer bien su trabajo.

“Sí trabajamos, igual que tú o más (...) Ahora, si te molesta que seamos objetivos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú hiciste la entrevista, sorry, yo no me pongo del lado del que me cae bien”, dijo Joanna en algún momento.

A esto, Infante rápidamente arremetió contra su compañera y protagonizó un difícil momento para presenciar en la televisión:

“Joana, tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí. Una sola nunca has tenido (...) Ya me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron que siempre estén desacreditando mi trabajo”, destacó Gustavo Adolfo.

SEGUIR LEYENDO