Gustavo Adolfo Infante ya se disculpó con Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro

Gustavo Adolfo Infante se disculpa.

Luego de que por la mañana de este jueves 8 de septiembre el periodista Gustavo Adolfo Infante protagonizó un tenso momento al explotar al aire contra sus compañeras de la sección “Pájaros en el alambre” del programa matutino Sale el sol, ahora el reportero de Imagen Televisión pidió disculpas a sus televidentes.

“Quizá, no quizá, me alteré. Primero, le ofrezco una disculpa a la audiencia, es lo que más nos importa. Para los que trabajamos todos los días en Imagen TV, ustedes, el público, si lastimé sus oídos, si se lastimaron sus oídos, estábamos discutiendo sobre un mensaje que me había mandando Giovanni Medina, de una nota que estaba pasando al aire”, comenzó a decir el presentador en De primera mano, su emisión vespertina por el mismo canal.

Infante se refirió a sus compañeras y aseguró que la intención del equipo del canal es “entretener”.

(Captura de pantalla: Twitter)

“Asimismo, a toda la audiencia de Imagen Televisión, que son por los que trabajamos, los que en realidad nos interesan, y si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa. Siempre estamos con la más sana de las intenciones de trabajar para ustedes, para entretenerlos, buenas tardes”, expresó el polémico comunicador durante los últimos segundos del programa.

*Información en desarrollo