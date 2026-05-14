México

Nueva planta eléctrica de la CFE mejora suministro y reduce emisiones en la Península de Yucatán

Con una capacidad neta de 499 MW, la Central Elvia Carrillo Puerto estabiliza la red eléctrica regional y contribuye al compromiso nacional de menor contaminación y mayor confiabilidad en el suministro

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La Central Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto Foto: CFE

El inicio de operaciones de la Central Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto marca un cambio relevante para la Península de Yucatán, al beneficiar a más de 1.53 millones de habitantes con energía más confiable y limpia, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La puesta en marcha de esta central fortalece la capacidad energética instalada en la región y contribuye a la transición hacia fuentes menos contaminantes. Ubicada en Mérida, Yucatán, la planta cuenta con 499 MW de capacidad neta, lo que permite satisfacer la creciente demanda eléctrica del área y, al mismo tiempo, reducir la huella ambiental.

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La central fue desarrollada bajo la visión de Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, quien impulsó el proyecto como parte de los esfuerzos estratégicos para asegurar el suministro confiable de energía en el sureste mexicano. El proceso incluyó el diseño, la construcción de subestaciones eléctricas de 115 kV y 230 kV, y el cumplimiento estricto de los requisitos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

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La central fue desarrollada bajo la visión de Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE Foto: CFE

En un comunicado, la CFE destacó que la central utiliza gas natural, un combustible considerado más limpio, para generar electricidad y así “apuntalar la transición energética de México”, en palabras de la paraestatal. Se estima que la operación evitará la emisión de 1.49 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, equivalentes a sacar de circulación unos 319 mil automóviles.

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Para quienes se preguntan qué significa esta inauguración para la región, la respuesta es clara: la nueva planta proporciona mayor estabilidad al sistema eléctrico y representa un paso en el compromiso nacional de reducir las emisiones contaminantes, preservando además los recursos naturales de Yucatán.

Durante el desarrollo del proyecto, que inició en 2022, la CFE se encargó de garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad del proceso. El organismo subrayó que la nueva infraestructura “protege el equilibrio ecológico y preserva los mantos acuíferos”, en línea con la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico.

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Foto: CFE

La operación de la central fue posible gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quienes apoyaron el impulso de infraestructura moderna en el sector.

El nombre de la planta rinde homenaje a Elvia Carrillo Puerto, recordada por su lucha a favor de los derechos políticos de las mujeres en México. Sobre ella, la CFE subraya que “combatió hasta derribar los muros contra su participación política y derecho al voto”, además de fundar organizaciones y oponerse a la explotación henequenera.

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En un comunicado, la CFE destacó que la central utiliza gas natural Foto: CFE

La CCC Elvia Carrillo Puerto representa uno de los proyectos más recientes para fortalecer a la CFE y fomentar el desarrollo en la Península de Yucatán. La empresa señala que la central se integra a una estrategia nacional que busca impulsar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de la población local.

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