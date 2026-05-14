EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: imperio de El Chapo se debilita mientras la guerra del cártel recrudece en Sinaloa

El imperio de El Chapo se debilita mientras la guerra del cártel recrudece en Sinaloa
La disputa interna del cártel de Sinaloa se recrudece desde 2024 tras la entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a autoridades de Estados Unidos, presuntamente organizada por Joaquín Guzmán López. La confrontación entre Los Chapitos y Los Mayitos mantiene una ola de violencia con cerca de 3 mil muertos y 3 mil 600 desaparecidos, además de ejecuciones, secuestros y ataques en Culiacán, mientras investigaciones en EEUU apuntan a presuntos vínculos entre operadores del cártel y funcionarios de Sinaloa.
Información ampliada:
El cártel de Sinaloa libra una guerra fratricida que ha dejado cerca de 3,000 muertos y 3,600 personas desaparecidas desde 2024, resultado de la traición con la que uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán entregó a las autoridades de Estados Unidos al cofundador de la organización, Ismael “El Mayo” Zambada. El conflicto, según The Wall Street Journal, amenaza con redefinir el mapa criminal de México sin la familia Guzmán al frente.