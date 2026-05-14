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Li Cham: el documental que muestra cómo el EZLN impulsó la liberación de mujeres tzotziles de la violencia patriarcal

La cineasta Ana Ts’uyeb explicó a Infobae México que su película muestra las historias de tres mujeres de su familia en su camino por renacer en Chiapas

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Documental Li Cham de Chiapas
"Li Cham" se encuentra disponible en salas de cine de todo el país. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Desde muy pequeña, la cineasta Ana Ts’uyeb comenzó a cuestionar las prácticas normalizadas en su entorno, especialmente aquellas justificadas bajo los usos y costumbres en la comunidad tzotzil en la que nació en Chiapas, esto la llevó años más tarde a realizar su ópera primera “Li Cham” o traducida al español: Morir para renacer.

En poco más de una hora, este documental sumerge al espectador a la vida de tres mujeres de la selva chiapaneca que hablan sobre las violencias patriarcales que sufrieron gran parte de su vida, comenzando por sus sueños truncados por los padres que no les permitieron estudiar.

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Las tres mujeres, que forman parte de la familia de la propia directora Ts’uyeb, hablan sobre las experiencias que vivieron y que les provocaron más de una muerte tanto a nivel emocional como ideológico, pero también muestran su renacer tras la llegada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde los años noventa, el cual les permitió acceder a sus propios derechos.

De cuestionar los roles de género a sancionar la violencia física: así influenció el zapatismo

Li Cham documental de Chiapas
El ritmo del documental permite al espectador mantenerse atento a las vivencias de cada una de las mujeres sin despegar la mirada. Foto: Especial

En entrevista con Infobae México, Ana Ts’uyeb explicó que este documental representa una esperanza para las nuevas generaciones de mujeres chiapanecas para que persigan su propio camino cuestionando las costumbres rígidas de la comunidad.

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“Este proyecto se volvió todo, porque es un sueño de mis ancestras también, pero es un sueño mío y es una posibilidad de seguir dando ese eco de voz donde no fueron escuchadas. Es una esperanza para otras generaciones de seguir construyendo o haciendo incidencia en distintos espacios donde no tuvimos otras generaciones, como mi mamá, como mi abuela, no tuvieron esta posibilidad”, expresó la directora.

La ópera prima de Ts’uyeb no solo es una historia íntima contada desde los propios ojos de una mujer indígena, también muestra la influencia del zapatismo en las comunidades de Chiapas y cómo esto permitió que muchas de ellas pudieran obtener tierras, cuestionar las violencias y formar parte de la política.

La directora explicó la ideología que llevó el zapatismo a Chiapas y que permitió que muchas mujeres comenzaran a liberarse de la violencia patriarcal. Crédito: Ale Huitron / Infobae México

Ana dijo que este movimiento vino a dejar semillas en las nuevas generaciones para cuestionar la manera en la que viven, sobre todo para las mujeres.

“El zapatismo es algo también muy abierto, donde, claro, sí tiene sus leyes muy rígidas y quien lo quiere respetar, asumir, pues está ahí. Pero tampoco se exige, tampoco se condiciona, sino que es un espacio, un movimiento con libertad de estar o no estar o continuar con esta ideología, pero de alguna forma ya dejaron las semillas en cada rincón del territorio chiapaneco. Y eso es lo que pasó. Acá sí hay una generación de mujeres que ya no las casan obligados o donde sí ya están muy conscientes de su derecho, y también ya deciden de su vida, de su cuerpo, lo que antes no sucedía”, explicó.

Los dos objetivos de Li Cham frente al espectador

Li Cham documental de Chiapas
Foto: Especial

Ana Ts’uyeb explicó que su documental se hizo con dos objetivos distintos que implican tanto a la propia comunidad tzotzil como al público que se encuentra fuera de ella, esto con el objetivo de llevarlos a reflexionar y cuestionar no solo los roles de género, sino también a conocer la manera en que se vive en los pueblos originarios sin romantizar su contexto.

La directora explicó que con su documental busca que las personas cuestionen las violencias patriarcales, pero que también conozcan la vida de los pueblos originarios sin folkrorizarlos. Crédito: Ale Huitron / Infobae México

Li Cham ha sido reconocido con el premio Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024, así como a Mejor Documental de Cine de Autor en Guadalajara.

Actualmente se encuentra disponible en salas de cine a nivel a nacional, para consultar los sitios que la tendrán en cartelera se puede seguir a la distribuidora @artegiosdist en Instragram, así como a la directora @anatsuyeb97.

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