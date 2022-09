‘Sale el Sol’ se posicionó ante pelea de Gustavo Adolfo Infante con conductoras: “La violencia es un veneno que no necesitamos”

(Foto: Captura de pantalla/Sale el sol)

Después de que el jueves pasado los dimes y diretes entre Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado escalaran de nivel durante la transmisión en vivo en Sale el Sol, la producción del programa rompió el silencio y se posicionó ante los hechos.

Esto aconteció durante la emisión de este viernes del matutino de Imagen TV, donde la conductora Paulina Mercado presentó el programa y lanzó un breve comunicado ante las cámaras.

“Familia, bienvenidos, en Sale el Sol creemos y defendendemos las diferencias de opinión, ideologías y creencias, pero sobretodo creemos, defendemos y promovemos la libertad, la tolerancia, el respeto y la unidad”, comenzó a decir, mientras que en el segundo plano se podían observar a los involucrados sentados.

Asimismo, la presentadora ahondó en que la producción del matutino no estaba dispuesto a permitir cualquier tipo de agresión.

“Estamos convencidos de que juntos somos más y que la violencia no nos conduce a ningún lado, es un veneno que no necesitamos y en este programa no estamos dispuestos a darle lugar en ninguna de sus formas (...) No a la violencia y sí a la reconciliación”, concluyó.

Tras esto y ya adentrados en la sección de espectáculos llamada Pájaros en el Alambre, Gustavo Adolfo Infante habló sobre lo sucedido y se disculpó nuevamente con sus compañeras de programa.

“Hubo discrepancia de opiniones y yo me calenté, es una discusión que debió ser en privado, en una oficina, que debió haber sido ante la productora de este programa y no frente a ustedes (...) Discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando (....) soy un ser humano, me enojo también y me molesto en ocasiones, pero en aras de la audiencia, del programa y de ustedes compañeras no volverá a ocurrir”, reiteró el periodista, quien se comprometió además a trabajar con profesionalismo.

Por su parte, Ana María Alvarado recalcó que no era correcto dar ese tipo de espectáculos al público, pues los televidentes se merecían un respeto.

“Se salió de control (...) yo intentaba mediar la situación para no dar un espectáculo y cómo dice Gus, de ahora en adelante trabajaremos con respeto aunque tengamos diversidad de opiniones, no todos opinamos igual y creo que es el chiste”, apuntó.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

Joanna Vega-Biestro también dio su opinión al respecto y, al igual que sus compañeros coincidió en que el respeto era lo más importante, por lo que también se comprometió a colaborar y hacer equipo con sus compañeros de trabajo.

“Para nosotros sería muy fácil aparecer hoy como si nada hubiera pasado, pero sí pasó, pasó al aire, fue un momento sumamente lamentable, el cual la audiencia no tendría quehaberlo presenciado, porque si alguien merece respeto es la persona que prende la televisión y nos acompaña todas las mañanas.

La conductora aceptó las disculpas de Gustavo Adolfo Infante y reflexionó sobre el aprendizaje personal que le dejó la desafortunada discusión.

Creo que también fue un momento en el que todos tenemos que aprender a decir no a la violencia, ser muy conscientes, pero también ver “lo positivo” y es la discusión que se genera en redes sociales. Te agradecemos la disculpa, finalmente uno sigue aprendiendo, sigue reconociendo la opinión hacia alguien más, el que alguien opine diferente a ti no significa que te esté faltando al respeto y creo que es el mensaje que nos podemos quedar.

