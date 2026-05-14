Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

El comercio ilícito de cigarros en México es una actividad que autoridades y especialistas identifican como una de las principales fuentes de financiamiento para grupos criminales. (Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República derivó en el mayor decomiso histórico de cigarros ilegales en México, con mercancía valuada en aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos y presuntamente relacionada con operaciones de La Unión Tepito.

De acuerdo con información preliminar de autoridades federales, los pallets con cigarros ingresaron a través de la Ciudad de México y formaban parte de una red de distribución de tabaco ilegal vinculada al contrabando y al mercado negro que opera en el centro del país.

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El aseguramiento ocurre en medio del crecimiento del comercio ilícito de cigarros en México, una actividad que autoridades y especialistas identifican como una de las principales fuentes de financiamiento para estructuras criminales dedicadas también a extorsión, narcomenudeo y lavado de dinero.

Tabaco pirata, procedente de Asia y Sudamérica

Investigaciones recientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y autoridades capitalinas ubicaron a Tepito y otros corredores comerciales del Centro Histórico como puntos clave para la distribución de tabaco pirata proveniente principalmente de Asia y Sudamérica.

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En marzo de este año, el director del IMPI, Santiago Nieto Castillo, advirtió que la Ciudad de México concentra cerca del 19 por ciento del mercado ilegal de tabaco en el país y señaló que grupos criminales obtienen ganancias millonarias mediante redes de contrabando y extorsión.

Investigaciones recientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) señalan a Tepito y otros corredores comerciales del Centro Histórico como puntos clave para la distribución de tabaco pirata, proveniente principalmente de Asia y Sudamérica.

El decomiso también se da después de que fuerzas federales intensificaron operativos contra cargamentos ilegales en aduanas y puntos de ingreso al país. Sólo entre enero y abril de 2026, la Secretaría de Marina reportó el aseguramiento de alrededor de 130 toneladas de cigarros apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una cifra considerada récord por autoridades federales.

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Especialistas en seguridad advirtieron que el mercado negro de cigarros genera pérdidas fiscales millonarias para el Estado mexicano y se convirtió en una de las economías paralelas más rentables para grupos criminales.

Pérdidas por 13 mil 500 mdp para el fisco

De acuerdo con estimaciones del El Colegio de México, el comercio ilegal de cigarros genera pérdidas fiscales que alcanzan hasta 13 mil 500 millones de pesos anuales, derivadas de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

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El análisis académico, elaborado en 2026, advierte que este mercado opera mediante redes de contrabando y distribución que abastecen puntos de venta irregulares en distintas regiones del país, lo que impacta directamente en la recaudación federal y en la regulación del sector tabacalero.