¿A qué hora se estrena “Dai Dai” en México? Shakira confirma el lanzamiento del video y la canción oficial del Mundial 2026

(EFE)

Shakira fue confirmada recientemente como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

La expectativa entre los seguidores de la barranquillera aumentó desde el pasado 7 de mayo, cuando la cantante compartió en redes sociales un adelanto del sencillo y confirmó que tanto el tema como el video oficial, grabado en el emblemático Estadio Maracaná de Brasil, se estrenarán este jueves 14 de mayo.

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Aquí te contamos a qué hora estará disponible el lanzamiento.

Shakira vuelve al Mundial tras el fenómeno de “Waka Waka”

(Shakira / YouTube)

La colombiana ya había formado parte de anteriores ediciones de la Copa del Mundo con canciones que alcanzaron gran impacto internacional, especialmente “Waka Waka” en Sudáfrica 2010.

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Ahora, Shakira buscará volver a conectar con el ambiente mundialista con “Dai Dai”, sencillo que también contará con la participación de Burna Boy, uno de los artistas africanos más reconocidos de la actualidad.

¿A qué hora se estrena “Dai Dai”?

La colombiana confirmó que el estreno oficial será a las 7:00 p. m. hora del Centro de México - crédito @shakira/IG

Después de varios días de expectativa, Shakira reveló que “Dai Dai” estará disponible a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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La canción podrá escucharse en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music y Deezer.